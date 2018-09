Mafia | per ricordare i giudici Livatino e Saetta arriva il procuratore De Raho | ma

Mafia - la Toscana non è più immune : quarta Regione per arresti e denunce. “Contesto economico favorevole ai clan” : Il “mondo di mezzo” non esiste solo nella Roma di Mafia Capitale. Anche in Toscana c’è una Mafia sfuggente, invisibile e meno localizzata che trova terreno fertile nel mondo della politica e dell’impresa arrivando a costituire dei “veri e propri comitati di affari” con i colletti bianchi. A scriverlo nero su bianco è il secondo Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione presentato venerdì e curato dalla Scuola Normale di Pisa ...

Pippo Baudo/ L'attentato della Mafia del 1991 scampato per caso : lo volevano morto (Che tempo che fa) : Pippo Baudo sarà uno degli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, di Fabio Fazio, in onda questa sera domenica 23 settembre alle 20.30 su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:36:00 GMT)

Bari - Mafia : tre arresti per droga : 7.53 I Carabinieri di Bari hanno arrestato tre persone, una delle quali affiliata al clan "Parisi" - attivo nel quartiere di Bari Japigia, per estorsione e cessione continuata di droghe con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia è scaturito a seguito di una denuncia presentata ai Carabinieri nell'agosto 2018 da un giovane ...

Mafia : Gaetti - lotta elemento chiave per Governo : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "La lotta alla Mafia per il Governo è un elemento chiave. Stiamo lavorando su più fronti, su quello dei beni confiscati ma anche rinforzando le forze dell'ordine che sono la nostra punta di diamante. Puntiamo a una lotta fatti con atti precisi". A dirlo è stato il sott

Strage via d’Amelio - pm chiede aggravante per i poliziotti accusati del depistaggio : “Hanno favorito la Mafia” : Hanno depistato le indagini sulla Strage di via d’Amelio ma facendolo hanno favorito Cosa nostra. È questa la tesi della procura di Caltanissetta, che nel corso dell’udienza preliminare ha chiest l’applicazione del comma 1 dell’articolo 416 bis per il tre poliziotti accusati di concorso in calunnia per avere creato il falso pentito Vincenzo Scarantino. Si è aperto in questo modo il processo per il depistaggio di via d’Amelio che vede ...

Mafia - è morto il boss Salvatore Profeta : scarcerato per la strage di via d’Amelio tornò a guidare il suo clan : Era stato considerato ingiustamente tra i colpevoli della strage di via d’Amelio. Ottenuta la scarcerazione dopo anni di 41 bis, era tornato a guidare il suo clan. È morto Salvatore Profeta, 69 anni, stroncato, probabilmente, da un infarto in ospedale. Era stato ricoverato da una decina di giorni per un malessere. Si trovava in Friuli, a Tolmezzo, in provincia di Udine. Stava scontando una condanna a otto anni e due mesi per associazione ...

Mafia. Morto Salvatore Profeta - ‘padrino della Guadagna’ : per lui si fermava anche la Madonna : Si trovava nel carcere di massima sicurezza a Tolmezzo, in provincia di Udine. Stava scontando una pena di 8 anni e due mesi. Boss del clan di Santa Maria di Gesù di Palermo, quando fu arrestato nel 2015 la folla scese in strada per rendergli omaggio.Continua a leggere

Sarà difficile recuperare l'immagine di Roma dopo 'Mafia Capitale' - Romait - : Senza voler entrare nei termini e nei fatti vivi del processo 'mondo di mezzo' , in generale, una di queste azioni mafiose è , e nelle carte del processo si leggono, senz'altro la minaccia e la ...

Padre Pino Puglisi - nemmeno la Mafia ha fermato il suo progetto per Brancaccio : Dopo 25 anni trascorsi da quel 15 Settembre 1993 possiamo veramente dire che Brancaccio e Palermo stanno cambiando. La visita del Papa nei luoghi del martirio del Beato Giuseppe Puglisi e al Centro di accoglienza Padre Nostro è il segno che il cammino di rinascita, che quel piccolo prete di Brancaccio aveva iniziato, non è stato interrotto, nemmeno dalla mafia. Anzi, paradossalmente, quanto accaduto 25 anni fa ha impresso il sigillo di “profeta” ...

Gratteri : "Per nessun governo la lotta alla Mafia è la priorità" : "La legislazione italiana è la migliore del mondo, ma è sempre arrivata il giorno dopo una strage. Non c'è mai stato un governo, mai un parlamento, che abbiano pensato in modo sistematico di ...

Dopo 37 anni giustizia è fatta per Bosio - ucciso dalla Mafia davanti a casa mia : Nella folle notte della seduta fiume sul Milleproroghe a Montecitorio, dove l'arroganza di una maggioranza che ha mostrato ancora una volta scarso rispetto istituzionale l'ha fatta da padrone, una sola notizia è riuscita a riportare un po' di luce: la vicenda processuale dell'omicidio di Sebastiano Bosio, il chirurgo assassinato dalla mafia nel 1981, è giunta finalmente a conclusione.La Cassazione ha respinto il ricorso ...

Don Pino Puglisi - Papa Francesco a Palermo per i 25 anni dall’assassinio : “Ucciso perché parlava contro la Mafia” : Arriverà anche Papa Francesco per ricordare i 25 anni dall’assassinio di don Pino Puglisi. A Palermo c’è attesa per il pontefice. “Dal 1993 a oggi i parroci, le realtà parrocchiali, la chiesa di Palermo, sono stati e sono presenti con lo spirito e il metodo di don Pino Puglisi, mettendosi di traverso alla politica e alla criminalità, oppure ha finito per prevalere un cattolicesimo che non sposta una foglia?”. A porsi la domanda sulle ...

Mafia : Presidente Ars - Cuffaro è l'unico che ha pagato per tutti : Palermo, 13 set. (AdnKronos) - “L’ho sempre detto, tu sei l’unico che ha pagato per tutti. Totò, qui sei il benvenuto, questa è casa tua”. Lo ha detto il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, intervenendo nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni al convegno sulle carceri alla presenza dell'e

Salvini : in decreto sicurezza più fondi e più uomini per lotta alla Mafia : Più fondi e più uomini per lotta alla mafia . Li ha promessi Salvini durante la visita nel rione Libertà di Bari. 'Nel decreto sicurezza - ha detto il ministro dell'Interno - ci sarà un notevole ...