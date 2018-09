: Mafia, maxisequestro a editore Ciancio - NotizieIN : Mafia, maxisequestro a editore Ciancio - CyberNewsH24 : #Mafia, maxisequestro a editore Ciancio - TelevideoRai101 : Mafia, maxisequestro a editore Ciancio -

Confisca e sequestro per un valore di 150mln per MarioSanfilippo, imprenditore immobiliare eddel quotidiano La Sicilia. Il provvedimento è stato chiesto dalla Dda e disposto dal Tribunale di Catania dove l'86enne è sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il sequestro riguarda conti, polizze,31 società - fra cui il quotidiano e la tv di-quote di altre 7 società e beni immobili.L'imprenditore commenta: "Il mio patrimonio è solo frutto di chi mi ha preceduto e chi ha collaborato".(Di lunedì 24 settembre 2018)