: • News • #Macron taglia le tasse,deficit al 2,8% - CyberNewsH24 : • News • #Macron taglia le tasse,deficit al 2,8% - NotizieIN : Macron taglia le tasse,deficit al 2,8% - aldoceccarelli : Macron taglia le tasse: 'il deficit salirà al 2,8%'. Di Maio: 'facciamo con la Francia' -

Un rapporto/Pil al 2,8%, in aumento rispetto al 2,6% di quest'anno, e una riduzione delleper le famiglie per 6 miliardi di euro e per 18,8 mld alle imprese. Sono alcune delle misure previste dalla legge di bilancio 2019 presentata oggi dal governo francese. L'alleggerimento fiscale,ha rivendicato il presidente Emmanuel, pur in presenza di un aumento del prezzo dei carburanti, sarà "il più consistente" degli ultimi dieci anni".(Di lunedì 24 settembre 2018)