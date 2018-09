Macron taglia le tasse | Il deficit salirà al 2 | 8% Di Maio | Facciamo

blogo

: RT @claudiocerasa: Debito pubblico della Francia 2017: 96,8% del pil. Debito pubblico dell'Italia 2017: 131,8%. Giusto dire facciamo come M… - rsimoni62 : RT @claudiocerasa: Debito pubblico della Francia 2017: 96,8% del pil. Debito pubblico dell'Italia 2017: 131,8%. Giusto dire facciamo come M… - Stefania_ricci9 : RT @claudiocerasa: Debito pubblico della Francia 2017: 96,8% del pil. Debito pubblico dell'Italia 2017: 131,8%. Giusto dire facciamo come M… - latidei : RT @claudiocerasa: Debito pubblico della Francia 2017: 96,8% del pil. Debito pubblico dell'Italia 2017: 131,8%. Giusto dire facciamo come M… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) L'annuncio della riduzione dellepromossa da, con conseguente crescita del, ha subito indotto Luigi Dia sfregarsi le mani. Il leader pentastellato, teoricamente impegnato nella riunione in corso all'Ilva di Genova, ha subito colto la palla al balzo twittando: "La Francia per finanziare la sua manovra economica farà undel 2,8%. Siamo un Paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini. In Italia come in Francia".La Francia per finanziare la sua manovra economica farà undel 2,8%. Siamo un Paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini. In Italia come in Francia— Luigi Di(@luigidi) 24 settembre 2018 C'è però un "particolare" da non sottovalutare. Il rapporto/pil della Francia è pari al ...