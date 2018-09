wired

: MacOS 10.14 Mojave: cosa cambia e come aggiornare il vostro Mac #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : MacOS 10.14 Mojave: cosa cambia e come aggiornare il vostro Mac #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : MacOS 10.14 Mojave: cosa cambia e come aggiornare il vostro Mac - Lauraenientepiu : MacOS 10.14 Mojave: cosa cambia e come aggiornare il vostro Mac -

(Di lunedì 24 settembre 2018) A una settimana esatta di distanza da iOS 12, arriva anche la nuova versione del sistema operativo per i personal computer di Apple:10.14. Presentato da Craig Federighi durante la WWDC, l’annuale conferenza degli sviluppatori che si è tenuta lo scorso 4 giugno, è stato disponibile in beta per gli sviluppatori e (in una track separata) per il pubblico generale. La primada notare è che,per iOS 12, la compatibilità di fondo della nuova versione del sistema operativo per Mac rimane la stessa della precedente10.13 High Sierra:sarà l’ultima versione dicompatibile con le app a 32 bit, porta con sé una nuova tecnologia che permette di semplificare la traduzione delle app per iOS anche su Mac (e infatti Apple presenta la prima versione per Mac di Notizie, Memo Vocali, Borsa e Casa) e una nuova versione del Mac App Store, che ...