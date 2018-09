L' ultima stagione di Anthony Bourdain | Parts Unknown si apre con un momento

Kaley Cuoco di The Big Bang Theory parla dell’ultima stagione - dal cognome di Penny al suo episodio preferito (video) : Ospite da The Talk e poi da James Corden, Kaley Cuoco di The Big Bang Theory ha svelato diverse anticipazioni e curiosità sull'ultima stagione della serie. Al programma pomeridiano, condotto tra le altre da Sara Gilbert, l'attrice ha confessato di avere un paio di desideri per il capitolo finale della comedy. “Vorrei conoscere il cognome di Penny". Come molti sanno, il suo personaggio viene conosciuto solo così, ma gli sceneggiatori non hanno ...

Grey's Anatomy - la stagione 16 sarà l'ultima? Ellen Pompeo sembra suggerirlo : Manca ormai poco all'inizio della quindicesima stagione di Grey's Anatomy. I fan americani vedranno i primi due episodi giovedì 27 settembre, mentre gli italiani dovranno aspettare un ulteriore mese con i due episodi attesi lunedì 29 ottobre su FoxLife.Una stagione più volte e da più parti annunciata come la stagione dell'amore. Una quindicesima stagione di rinascita personale per Meredith Grey che, come ha specificato la showrunner ...

Grey’s Anatomy 15 penultima stagione della serie? Ellen Pompeo pronta al “cambiamento” : foto e intervista : Grey's Anatomy 15 penultima stagione prima dell'addio al pubblico? Se finora la conclusione del medical drama non era certamente all'orizzonte, dopo le dichiarazioni di Ellen Pompeo a EW lo scenario sembra decisamente cambiato. In occasione del debutto della quindicesima stagione della serie di Shonda Rhimes, dal 27 settembre su ABC, Entertainment Weekly ha dedicato a Grey's Anatomy ben 6 cover da collezione per il numero di questa settimana ...

The Big Bang Theory - 5 cose da aspettarsi dall’ultima stagione : Un bimbo per Penny e LeonardRaj si fidanzaAncora più guest starLa sindrome di SheldonL'ascensore verrà riparatoLa notizia, seppur inevitabile prima o poi, ha lasciato i fan di sasso: la 12esima stagione di The Big Bang Theory, che debutta negli Stati Uniti il 24 settembre, sarà anche l’ultima. Dobbiamo dunque prepararci a dire addio a Sheldon, Penny, Leonard e tutti gli altri personaggi che abbiamo imparato ad amare da quando la sitcom ha ...

The Deuce cancellata : James Franco tornerà per una terza e ultima stagione : The Deuce cancellata da HBO senza nessuna polemica a riguardo da parte del pubblico che è rimasto impressionato dalla prima stagione ma che poi, lentamente, si è allontanato quando lo show ha mostrato i suoi difetti. Davvero si può portare sullo schermo la condizione delle donne negli anni '70 leggendola con lo sguardo attento del #MeToo mitigando il carattere di papponi e procacciatori di affari e rendendo le donne diverse e moderne? The ...

1994 - La serie - riprese in corso a Napoli per l'ultima stagione : Si chiuderà nel 2019 la trilogia nata "da un'idea di Stefano Accorsi" ed iniziata con 1992, proseguita con 1993 ed in attesa, ora, di 1994. Le riprese sono iniziate quest'estate in Sardegna, ed ora proseguono a Napoli, dove a Palazzo Reale -rivela Il Mattino- si sta girando una delle scene clou dell'ultima stagione, ovvero il G7 presieduto da Silvio Berlusconi (interpretato da Paolo Pierobon), premier da appena 100 giorni. E' il G7, per ...

NBA - Dwyane Wade ha deciso : giocherà un'ultima stagione con i Miami Heat : Per annunciarlo ha deciso di mettersi davanti a una telecamera, in penombra, raccontando in prima persona le sue emozioni. Un lungo percorso introspettivo, "la scelta più complicata della sua carriera"...

Gotham - Shane West sarà Bane nell'ultima stagione della serie tv sul giovane Batman? : Gotham si prepara a chiudere con il botto.Warner Bros e Fox, che trasmette la serie tv negli USA (in Italia su Premium) stanno allestendo una quinta e ultima stagione della serie tv sul giovane Batman ricca di sorprese. L'ultima, almeno in ordine di tempo, è l'arrivo nel cast di Shane West nei panni ricorrenti di un "nuovo" cattivo, nuovo solo per la serie tv.prosegui la letturaGotham, Shane West sarà Bane nell'ultima stagione della ...

Poldark cancellato - BBC annuncia che la quinta stagione sarà l’ultima per Ross e Demelza : Poldark cancellato dalla BBC. Con l'annuncio dell'inizio delle riprese della quinta stagione, il network britannico ha confermato che il nuovo ciclo di episodi sarà anche l'ultimo per il period drama. Basato sulla saga letteraria di Winston Graham, la serie ha debuttato nel 2015 con un seguito di fan anche Oltreoceano. La storia è incentrata su Ross Poldark, un ufficiale inglese che torna in Cornovaglia dopo la guerra d'indipendenza ...

Anticipazioni The Big Bang Theory 12 : per Raj - Penny e Leonard amori e figli nell’ultima stagione : The Big Bang Theory 12 chiuderà letteralmente un cerchio. L'ultima stagione della sit-com campione d'ascolti darà una degna conclusione a molte storyline aperte nel corso della longeva serie televisiva. A TV Line, lo showrunner Steve Holland ha anticipato che il pubblico resterà soddisfatto dalle trame di questa stagione. In primis, lo sceneggiatore ha parlato di Raj e della sua ricerca del "grande amore". L'astrofisico indiano avrà ...

House of Cards - il teaser della sesta e ultima stagione svela la fine di Frank Underwood : La sesta stagione di House of Card farà il suo debutto su Netflix il prossimo 2 novembre. Sarà l'ultima e chiuderà la serie tv incentrata sulla coppia di coniugi Underwood. Ma il nuovo teaser ...

L’ennesimo ritorno in Grey’s Anatomy 15 dall’ultima stagione svelato nella prima foto dei nuovi episodi : Una prima foto promozionale di Grey's Anatomy 15 ha svelato un altro gradito ritorno dal recente passato della serie: nei nuovi episodi in onda da settembre su ABC negli USA e da novembre su FoxLife in Italia ci sarà spazio anche per il personaggio di Tom Koracick, interpretato da Greg Germann. Il tronfio neurochirurgo mentore di Amelia, nonché l'uomo che l'ha operata per rimuovere un tumore al cervello e che ha aiutato April a superare la ...

