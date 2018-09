Lory Del Santo e il suicidio di Loren | terrore per il fratello Devin | ' Mi ha fatto capire

Grande Fratello Vip 2018 - prima puntata/ Concorrenti e diretta : l'incognita Lory Del Santo - attesa per il cast : Grande Fratello Vip 2018: Concorrenti, diretta e anticipazioni prima puntata. Lory del Santo ci sarà? Enrico Silvestrin il nuovo Bossari? Torna la coppia Ilary Blasi e Alfonso Signorini.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 06:30:00 GMT)

LOREN DEL SANTO - IL FIGLIO DI Lory SI È SUICIDATO/ Soffriva di Anedonia : la foto commovente col fratello Devin : LORY Del SANTO durante la nuova puntata di Verissimo, ha raccontato il suo attuale dramma: LOREN, il FIGLIO minore, si è SUICIDATO, Soffriva di una malattia mentale, Anedonia.

Lory Del Santo su Loren : "L'altro mio figlio voleva seguirlo" : Ha destato moltissimo scalpore la rivelazione di Lory Del Santo del suicidio del figlio Loren avvenuta un mese fa a Verissimo. La tragedia non ha scosso logicamente solo la madre, ma anche il fratello Devin, come raccontato dalla stessa ex soubrette a Silvia Toffanin: Devin non riesce a perdonarsi per quello che è successo a Loren. In queste settimane, pur soffrendo, mi sono data forza per lui che mi ha fatto capire che avrebbe voluto seguire il fratello.

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018 : entrerà nella casa ma non nella prima puntata? : Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018 sì o no? L'interrogativo delle ultime ore sembra essere proprio questo almeno fino a che l'attrice e produttrice ha raccontato le motivazioni che l'hanno spinta a rinunciare alla sua partecipazione al programma e quelle che adesso vorrebbero farla entrare nella casa. Ospite a Verissimo, Lory Del Santo ha parlato della malattia e della morte per suicidio dell'amato figlio Loren ma anche di tutto quello che l'ha spinta a cambiare idea.

Lory Del Santo : 'Annientata dal dolore - vado al GfVip per non ricordare' : Una struggente Lory Del Santo ha raccontato a Silvia Toffanin la recente perdita del figlio 19enne Loren e ha spiegato perché vuole entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Gli occhi spiritati di ...