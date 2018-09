Lombardia | Foroni | 4 mln per interventi su sistema idrico in 9 province 2

Lombardia : Foroni - 4 mln per interventi su sistema idrico in 9 province : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Ammontano a 4 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia con una delibera approvata oggi dalla Giunta, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, destinate a interventi sul sistema idrico in 9 province lombarde. "Gli inter

Lombardia : Foroni - a Lodi grave interferenza politica da gruppo islamico (2) : (AdnKronos) - "Il fatto che un’associazione islamica protesti, appoggiata dalla sinistra, perché una legge dello stato viene applicata, è ancor più grave e preoccupante -osserva Foroni-. L’Islam organizzato a Lodi entra in politica relativamente ad un provvedimento che si applica a tutti i cittadini

Lombardia : Foroni - ok da Governo a vasca laminazione Parco Nord : Milano, 14 set. (AdnKronos) - Dopo oltre un anno via libera dal Governo alla costruzione della vasca di laminazione del torrente Seveso da realizzare nel territorio del Parco Nord tra Milano e Bresso. Con una lettera firmata dal segretario generale, la presidenza del Consiglio dei ministri ha infatt

Lombardia : Foroni - ok da Governo a vasca laminazione Parco Nord (2) : (AdnKronos) - La decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri arriva, ricorda Palazzo Lombardia, dopo 5 lettere di sollecito da parte della Regione , l'ultima inviata il 4 settembre 2018 dall'assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile, Pietro Foroni. "Grande soddisfazione pe

Islam : Foroni - da Comuni Lombardia mappatura luoghi di culto : Milano, 11 set. (AdnKronos) - Dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale della Lombardia della mozione sui luoghi di culto, che impegna la giunta a proseguire nell'attività di censimento dei centri culturali Islamici, "mi impegno da subito a scrivere quanto prima ai sindaci un'ulteriore le

Lombardia : Foroni - 500mila euro per volontari Protezione civile (2) : (AdnKronos) - Coi fondi messi a disposizione potranno essere acquistati indispensabili strumenti di lavoro, come: motoseghe, decespugliatori, soffiatori e battitori, motopompe, idrovore, ma anche sacchi di sabbia, turbine da neve a mano, materiale elettrico, segnaletica e transenne per l'emergenza.