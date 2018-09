Lombardia | commissione Ambiente Regione visita impianti biogas nel Cremonese 2

Lombardia : commissione Ambiente Regione visita impianti biogas nel Cremonese : Milano, 24 set. (AdnKronos) - “Se fatto bene e nel rispetto di tutte le norme, il biogas agricolo rappresenta un valore aggiunto non solo per l’agricoltore ma anche per l’intero sistema ambientale”. E’ quanto ha dichiarato il presidente della commissione Ambiente del Consiglio regionale della Lombar

Lombardia : lunedì commissione Ambiente visita impianto biogas nel Cremonese : Milano, 22 set. (AdnKronos) - Dopodomani, lunedì 24 settembre, la commissione Ambiente del Consiglio regionale della Lombardia visiterà l’impianto di biogas dell’azienda agricola Palazzetto di Zanengo, frazione di Grumello Cremonese, in provincia di Cremona. L'incontro ha l'obiettivo di acquisire in

Lombardia : ok commissione Agricoltura a richiami vivi in attività venatoria (3) : (AdnKronos) - Nel corso della seduta sono stati approvati alcuni emendamenti presentati dal relatore e dai consiglieri Giovanni Malanchini (Lega) e Barbara Mazzali (FdI), finalizzati a integrare e perfezionare il provvedimento. In sede di dichiarazione di voto, piena condivisione sul progetto di leg

Lombardia : ok commissione Agricoltura a richiami vivi in attività venatoria (2) : (AdnKronos) - "Con l’approvazione di questo provvedimento –spiega il relatore Floriano Massardi- nel rispetto delle direttive comunitarie, veniamo incontro alle esigenze dei cacciatori lombardi che esercitano la caccia alla selvaggina migratoria e che necessitano di richiami vivi per la pratica dell

Lombardia : ok commissione Agricoltura a richiami vivi in attività venatoria : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Via libera a maggioranza in commissione Agricoltura presieduta da Ruggero Invernizzi (Forza Italia) al provvedimento (relatore Floriano Massardi, Lega) che consente ai cacciatori durante la stagione venatoria l’utilizzo di richiami vivi catturati e inanellati dagli uffi

Lombardia : in commissione Attività produttive vicenda SuperDì e IperDì : Milano, 13 set. (AdnKronos) - La commissione Attività produttive presieduta da Gianmarco Senna (Lega) ha incontrato oggi i sindacati dei lavoratori in merito alla crisi aziendale della General Marketing, a capo della catena di supermercati SuperDì e IperDì, che riguarda circa 35 punti vendita sparsi

Lombardia : Commissione approva bilancio consolidato 2017 : Milano, 12 set. (AdnKronos) - Via libera a maggioranza in Commissione bilancio al bilancio consolidato 2017, documento nel quale vengono analizzate le politiche economiche, sociali e territoriali di Regione Lombardia che vengono realizzate mediante la collaborazione degli enti e delle società contro

Lombardia : commissione Bilancio approva assestamento e rendiconto 2017 (3) : (AdnKronos) - La commissione Bilancio questa mattina ha approvato a maggioranza anche il rendiconto generale dell’esercizio finanziario regionale del 2017, che registra un miglioramento del risultato di gestione pari a circa 615 milioni di euro; il disavanzo al 31 dicembre 2017 è infatti quantificat

Lombardia : commissione Bilancio approva assestamento e rendiconto 2017 (2) : (AdnKronos) - Sul tema delle infrastrutture e dei trasporti, vengono garantite e adeguate le risorse necessarie al mantenimento dei servizi di trasporto pubblico locale e garantite quelle necessarie per la realizzazione della Cassanese bis: l’assestamento 2018 recepisce inoltre anche le previsioni d

Lombardia : commissione Bilancio approva assestamento e rendiconto 2017 : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Via libera a maggioranza, dalla commissione Bilancio del Consiglio regionale della Lombardia presieduta da Silvia Sardone (Forza Italia), alla manovra di assestamento al Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, prima manovra finanziaria della nuova legislatura, approvata con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza, astenuto il gruppo M5Stelle, contrari Pd e Lombardi civici europeisti.Tra gli ...

Lombardia : Mind - ok commissione per attribuzione committenza ad Arexpo : Milano, 12 lug. (AdnKronos) – L’attività centrale di committenza e il coordinamento per la realizzazione del Mind, il parco scientifico e tecnologico Milano innovation district, saranno affidati alla società Arexpo. Lo stabilisce il progetto di legge approvato questa mattina in commissione Bilancio della regione Lombardia, con i voti favorevoli di Forza Italia e Lega e che sarà portato all’approvazione dell’Aula ...