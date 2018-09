L' obiettivo di Tajani | Spingiamo per rompere l' asse Carroccio-5 Stelle

ilgiornale

(Di lunedì 24 settembre 2018) Fiuggi (Fr) - La "tre-giorni" di Fiuggi ha un protagonista assoluto in Antonio. È lui l'altra faccia del leader Silvio Berlusconi, per il suo popolo, per parlamentari e dirigenti spesso inaccessibile. Il vicepresidente, invece, è sempre in mezzo alla gente e lo dimostra alla convention che ha organizzato nel suo collegio elettorale.Lancia messaggi chiari, pieni di incompatibilità totale con i grillini ma anche di distanza dagli alleati leghisti. "perché si rompa l'alleanza Lega-M5S e si torni ad un governo del centrodestra unito", dice. Da presidente del Parlamento europeo, ogni suo discorso ha sempre l'ottica allargata di Bruxelles. Pur insistendo su un'Europa che deve cambiare e su un'azione, all'interno del Partito popolare europeo, per portarla più vicina ai cittadini.Il suoè a maggio, le elezioni europee che vorrebbe affrontare con Berlusconi capolista e ...