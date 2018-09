Lo spread s' impenna e i dazi mandano in tilt le Borse

Perché la nuova asta BTp rischia di far impennare lo spread anche oltre i «demeriti» dell’Italia : Giovedì 30 agosto il Tesoro collocherà ulteriori titoli decennali che a breve saranno presi come nuova misura per il calcolo del differenziale con la Germania. Con uno scarto di 18 punti rispetto al vecchio benchmark, quota 300 è più vicina...

Moody's stanga il governo e fa impennare lo spread : E ora anche per l'incertezza politica che ha portato l'agenzia a rinunciare, in attesa dell'aggiornamento del Def, alla revisione per il downgrade del rating Baa2 dell'Italia, prevista per il 7 ...