Lo Sci-fi Hyperspace Delivery Service entra in fase early access

(Di lunedì 24 settembre 2018) Quelli tra voi che sono cresciuti a pane e DOS ricorderanno sicuramente avventure spaziali come Psi 5 Trading Company o Blake Stone, ebbene oggiin versionesu Steam, titolo Sci-fi che unisce esplorazione, commercio e addirittura elementi FPS. Il tutto in un bellissimo stile retro. Come riporta Rock Paper Shotgun,è l'ultima creazione di Zotnip, che ha in precedenza pubblicato l'avventura punta e clicca Zik.sembra essere davvero molto curato, con un mondo di gioco (e lore) ben scritto, pianeti da esplorare, civiltà con cui allacciare rapporti commerciali, risorse da reperire e molti altri elementi di gestione della nostra nave.Gli sviluppatori hanno già fatto sapere di avere molte altre idee in mente, come un sistema di progressione della nave, reputazione, classifiche online e altro ...