Lo scandalo più grande sarebbe coprire la verità I Vescovi lanciano una tre

huffingtonpost

: Bassetti: «Scandalo più grande sarebbe coprire la verità» - Avvenire_Nei : Bassetti: «Scandalo più grande sarebbe coprire la verità» - stanzaselvaggia : Malpensa e lo scandalo dei tassisti ANCORA senza pos con corse da 95 euro. (una delle corse da un aeroporto più cos… - M5S_Camera : Oggi siamo stati riconosciuti parte civile nel processo che si è aperto al Tribunale di Bolzano sullo scandalo degl… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) "Il Vangelo dice che è bene che avvengano gli scandali purché si manifesti la verità perché alla fine lopiùquello dila verità". Il cardinale Gualtiero Bassetti, in un'intervista a Tv2000, la televisione della Conferenza episcopale italiana in occasione della messa per i 50 anni dalla morte di San Pio celebrata domenica sera a San Giovanni Rotondo, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affrontato il tema degli abusi sessuali del clero."Gli scandali nella Chiesa – ha proseguito - ci sono sempre stati e certamente oggi si sono manifestati attraverso i mezzi della comunicazione che una volta non erano così efficaci nella loro crudezza. Sono successe veramente delle cose terribili che fanno accapponare la pelle. Davanti a tutto questo esprimiamo la nostra condanna come la ...