Genova - Litiga con la madre e si lancia dal balcone : muore a tredici anni. Era in crisi per la separazione dei genitori : Un adolescente di 13 anni ha litigato con la mamma e si è lanciato dal balcone, morendo sul colpo. È successo nel primo pomeriggio a Borzoli, sulle alture di Genova. La donna è stata ricoverata in ...

Genova - Litiga con la madre e si lancia dal quarto piano : muore a 13 anni : La tragedia nel primo pomeriggio dopo una lite in casa tra madre e figlio in un appartamento a Borzoli. Il tredicenne si sarebbe diretto verso il balcone dell'appartamento, lasciandosi cadere nel vuoto davanti agli occhi atterriti della donna che è stata poi soccorsa in stato di shock e portata in ospedale.Continua a leggere

Dal fallaccio a Balotelli alla rottura con Cassano - tutti i retroscena di Totti : “ecco perché Litigai con Antonio” : Nel corso di una lunga intervista, Francesco Totti ha svelato alcuni retroscena della sua carriera, soffermandosi sulla rottura con Cassano Una carriera per la Roma, dedicata al suo unico e grande amore: quei colori giallorossi che ancora oggi descrivono la sua vita. Prima da calciatore e poi da dirigente, Francesco Totti continua a respirare l’aria di Trigoria e dell’Olimpico, stando a stretto contatto con la squadra e con ...

Litiga per una donna al bar - poi torna con fucile e pistola : Carabinieri e polizia ieri sera in via Bentivoglio al Barco. Un'avance imprudente ha innescato la reazione minacciosa. Scatta la denuncia

Maurizio Costanzo ha chiesto a Fedez i dettagli sulla Litigata con Rovazzi e J-Ax : “non ti risponderò - anche se insisti” Guarda il VIDEO : Sono mesi che i rapporti tra Fedez, J Ax e Fabio Rovazzi si sono congelati. I giornali hanno fatto diverse ipotesi e qualcuno ha addirittura tirato in ballo Chiara Ferragni, facendola passare per una Yoko Ono all’italiana. Ieri sera King Maury a L’Intervista ha provato a chiedere a Federico i dettagli sulla litigata con i suoi due amici, ma il rapper si è trincerato dietro ad un ‘no comment’. Fedez però si è lasciato sfuggire quella che ...

"False multe per vendicarsi delle persone con le quali aveva Litigato". Vigilessa sospesa : Grosseto, 18 settembre 2018 - Avrebb e emesso false multe per vendicarsi di persone con le quali aveva litigato. Questa l'accusa per la quale T. I., Vigilessa in servizio a Follonica e residente a ...

Gallagher Litiga col controllore : 'Sai che sono famoso?' - arrivano i carabinieri (VIDEO) : Nel primo pomeriggio di oggi il trapper romano Gallagher ha deciso di condividere con i suoi numerosissimi supporter – la sua pagina Instagram al momento conta oltre 55.000 affezionati seguaci – un acceso diverbio avuto con un controllore di Trenitalia, proprio mentre si trovava a bordo di un convoglio della sopracitata compagnia ferroviaria italiana. Il cantante ha filmato e simultaneamente diffuso le immagini di quanto gli stava accadendo ...

Faceva multe senza motivo a chi Litigava con lei : vigilessa nei guai - sospesa e indagata : La false multe, fabbricate direttamente al computer, avevano preso di mira vicini rumorosi e altre persone con cui aveva avuto diverbi in precedenza. La donna indagata dalla Procura di Firenze per accesso abusivo a sistemi informatici, falso materiale, falso ideologico e abuso d'ufficio. Interdetta dall'esercizio per sei mesi.--È buona norma lasciare a casa i propri problemi quando si va al lavoro, soprattutto se si stratta di un lavoro ...

Regno Unito. Litiga con la ex incinta e le brucia i vibratori con la benzina : Charles Hollingsworth, 24enne di Grimsby, in Regno Unito, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per quella nottata di follia.Continua a leggere

Gesto orribile di Douglas Costa! Prima Litiga con Di Francesco - poi gli sputa in faccia : espulso [VIDEO] : Douglas Costa perde la testa nel finale di Juventus-Sassuolo: il brasiliano litiga con Di Francesco e poi gli sputa in faccia. Il VAR lo inchioda e l’arbitro estrae il rosso-- Episodio clamoroso accaduto nel finale di Juventus-Sassuolo. Si scaldano gli animi in campo, specialmente con Douglas Costa che si diverte a provocare gli avversari con finte e numeri da circo. Il brasiliano arriva ad un primo contatto con Di Francesco che gli ...