LETTONIA | PAPA FRANCESCO GIUNTO A RIGA La vita abbia il primato sull' economia

Papa arrivato in LETTONIA - atterrato a Riga : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Papa in LETTONIA : 'Vita abbia il primato sull'economia' : Il Pontefice, nel discorso tenuto a Riga di fronte alle autorità , ha parlato della necessità che "la vita abbia il primato sull'economia", ricordando come si debbano creare "opportunità di lavoro, ...

Il Papa in LETTONIA : la vita abbia il primato sull'economia : Papa Francesco è in Lettonia, secondo Paese visitato nel suo viaggio di 4 giorni nelle Repubbliche Baltiche, che si conclude domani in Estonia. Dopo la cerimonia di accoglienza ufficiale nel Cortile ...

Al via il viaggio di papa Francesco in Lituania - LETTONIA - Estonia : Città del Vaticano, 22 set., askanews, - Ha avuto inizio questa mattina il 25esimo viaggio Apostolico internazionale di papa Francesco in Lituania, Lettonia ed Estonia. L'aereo con a bordo il Santo ...