L’Eredità riparte nel ricordo di Frizzi Insinna algido al debutto

davidemaggio

: RT @tvblogit: L'Eredità riparte da Insinna: la prima puntata in diretta - MMastrantuono : RT @tvblogit: L'Eredità riparte da Insinna: la prima puntata in diretta - Glinformati : L'Eredità riparte da Insinna: la prima puntata in diretta - GLI INFORMATI - - SerieTvserie : L'Eredità riparte da Insinna: la prima puntata in diretta -

(Di lunedì 24 settembre 2018) L'Eredità, Flavioe Carlo Contiè ricominciata così come era finita. E come, in qualche modo, ci si poteva aspettare: neldi Fabrizio. L’amatissimo e compianto presentatore è stato commemorato dal nuovo conduttore Flavio, affiancato per i primi istanti della puntata da Carlo Conti. E’ stato proprio quest’ultimo ad aprire la trasmissione evocando l’amico scomparso e tenendo tra le mani le ormai conosciute chiavi dello studio. “Io in questo studio, per tante volte, ho fatto il pilota, il co-pilota, ho consegnato le chiavi a un nostro grande amico che ci ha fatto – come ho detto più volte – un terribile scherzetto. A questo nostro grande amico sono intitolati gli studi da dove trasmettiamo e allora forse il primo grande applauso va fatto a Fabrizio. Un po’ tutte le trasmissioni sono ...