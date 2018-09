L' Eredità | diretta prima puntata | Gigliottina

blogo

: Il Museo dell'Automobile di #Torino. Un eredità dell'industria che è patrimonio di cultura, a simboleggiare l'eccel… - c_appendino : Il Museo dell'Automobile di #Torino. Un eredità dell'industria che è patrimonio di cultura, a simboleggiare l'eccel… - enzainsinnatvb : RT @InsinnaFans: Prima puntata in diretta questa sera, con Flavio al timone de L'eredità e con nuovi giochi #Alex - Marina31297272 : RT @InsinnaFans: Prima puntata in diretta questa sera, con Flavio al timone de L'eredità e con nuovi giochi #Alex -

(Di lunedì 24 settembre 2018) live_placement L'riparte nel preserale di Rai 1 da oggi, lunedì 24 settembre 2018, alle 18.45 per lavolta con Flavio Insinna alla conduzione. Tocca a lui raccogliere il testimone di Fabrizio Frizzi a sei mesi dalla scomparsa dall'amatissimo conduttore, morto lo scorso 28 marzo. Dopo l'interregno del fraterno amico di Frizzi, Carlo Conti - che per primo lo volle al suo posto nel prezioso game preserale dell'Ammiraglia -, il testimone passa a Flavio Insinna, che ha completato il suo percorso di 'rinascita' dopo lo scandalo fatto esplodere da Striscia la Notizia un paio di anni fa. “Senza Frizzi i niente sarà più uguale e non lo sarà mai più. L’, oltre ad essere titolo del programma, ora ha un altro significato: racchiude l’inizio e la fine della vita. L’unica cosa che possiamo fare ora è provare ad essere all’altezza del sorriso di Fabrizio ed essere degni ...