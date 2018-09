League of Evil | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: RT @GamesPaladinsIT: League of Evil è da oggi disponibile per Xbox One - swskoll : RT @GamesPaladinsIT: League of Evil è da oggi disponibile per Xbox One - GamesNewsFinder : Xbox & Switch News: League of Evil è da oggi disponibile per Xbox One - AlessOrlandi : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Uscito inizialmente su iOS e Android,ofè approdato anche su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraofInofvestiamo i panni di un agente speciale cyborg, la cui missione è quella di arrestare un gruppo di folli scienziati, intenzionati a costruire delle armi di distruzione di massa. Il gioco ci pone di fronte un platform composto da ben 140 livelli suddivisi in 4 capitoli, con la possibilità di rigiocarli singolarmente in qualsiasi momento. L’obiettivo è quello di uccidere ognuno dei 4 scienziati. Ogni livello ha la durata di pochi secondi o minuti, composti da trappole mortali e nemici di vario tipo, al termine degli stessi veniamo ricompensati con delle stelle a seconda di come sono stati svolti. In ogni livello è nascosta una ...