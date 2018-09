Le radici cattoliche del populismo

huffingtonpost

(Di lunedì 24 settembre 2018) Chi vuole vincere sui populisti deve (ri)conquistare il popolo cattolico, sia in Europa che, soprattutto, in Italia. Perché quest'affermazione che sembra quasi apodittica? Tutta la vicenda gira attorno alla questione immigrazione: il tema che fa vincere Salvini e, seppure in maniera meno diretta e con qualche contraccolpo, il Movimento 5 Stelle.Perché è proprio il popolo cattolico ad essere cruciale per l'orientamento generale del paese? Qui per popolo cattolico (lo vedremo meglio) non s'intende la gerarchia ecclesiastica, o l'intellighenzia cattolica, o quel 3-4 % che concepisce la politica come terreno di affermazione della visione cattolica della vita. S'intende, piuttosto, la gente che si auto-definisce cattolica, senza andare per forza in Chiesa tutte le domeniche o essere praticante. La questione dell'immigrazione si condensa nel mondo cattolico ...