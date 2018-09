Le prime foto da un asteroide che dista 280 milioni di km

Le prime foto dalla superficie di un asteroide : Le hanno scattate i rover dell'Agenzia spaziale giapponese, che da qualche giorno saltellano su una roccia spaziale a circa 300 milioni di chilometri da noi The post Le prime foto dalla superficie di un asteroide appeared first on Il Post.

Il nuovo Joker di Joaquin Phoenix : le prime foto e il “vero” nome : Signori e signore, ecco a voi Arthur, in arte Joker. Questo è il nome del personaggio interpretato da Joaquin Phoenix per lo spin-off dedicato al villain di Batman più complesso di sempre. Dopo pochi giorni dal primo ciak a New York, per confermare l’avvio delle riprese del film, infatti, il regista Todd Phillips ha pubblicato la prima immagine con Phoenix con il look del suo personaggio – non ancora stravolto dal trucco tipico del ...

prime foto da Grey’s Anatomy 15×01 - con Meredith - Amelia e i ritorni di Teddy e Koracick : Dopo il promo esteso e le sinossi ufficiali, ABC ha divulgato le Prime foto da Grey's Anatomy 15x01, primo dei due episodi della nuova stagione che compongono la speciale première del 27 settembre, in onda per due ore prima del debutto de Le Regole del Delitto Perfetto 5 sulla stessa emittente. Le Prime foto da Grey's Anatomy 15x01, episodio dal titolo With a Wonder and a Wild Desire sono perlopiù ambientate in ospedale e vedono Meredith alle ...

Gigi Marzullo - le prime foto escusive del matrimonio con Antonella De Iuliis : Gigi Marzullo ha sposato la sua compagna storica Antonella De Iuliis. Il matrimonio si è svolto al Municipio di Nusco ed è stato celebrato dal sindaco Ciriaco De Mita, da sempre amico dello sposo, nel ...

Supernatural 14 : le prime immagini con Sam e Dean trasformati | FOTO : Supernatural 14 FOTO & news – The CW ci regala nuovi indizi per scoprire che cosa succederà ad ottobre, quando la serie Tv ritornerà sul piccolo schermo con la sua quattordicesima stagione. Le FOTO di Supernatural 14 ci mostrano innanzitutto il forte cambiamento di Sam e Dean e possiamo solo immaginare il loro stato d’animo. Supernatural 14 FOTO e anticipazioni Nel finale precedente abbiamo lasciato Dean alle prese con Michael e ...

Usa - l’uragano Florence è arrivato : prime raffiche nella Carolina del Nord - 1200 voli cancellati e centrali nucleari chiuse [FOTO] : Il temutissimo uragano Florence, atteso da giorni negli Stati Uniti con uno stato di allerta e agitazione per i potenziali danni che è in grado di causare, è adesso realtà. La costa della Carolina del Nord ha cominciato ad essere sferzata dalle prime raffiche di vento e pioggia di Florence. L’uragano è al momento di forza 2 (su 5) ma viene considerato ancora molto pericoloso ...

In arrivo il nuovo album di Giorgia dopo Oronero : le prime foto in studio con Michele Canova : Il nuovo album di Giorgia sta per arrivare. Questo è quanto testimoniano le immagini comparse sul profilo ufficiale dell'artista, che ha postato degli aggiornamenti sui lavori in corso per il suo prossimo capitolo discografico che ancora non ha una data di uscita. Alla produzione ancora Michele Canova, già in forze alla Todrani per la sua ultima prova di studio con la quale ha conquistato il doppio platino e suo fedele produttore nelle due ...

Arrow 7×01 : le prime immagini svelano un cambio look | FOTO : Arrow 7×01 FOTO & news – La premiere continua ad avvicinarsi sempre di più: l’appuntamento è per il 15 ottobre 2018 sulla The CW. “Inmate 4587” ci parlerà della parentesi in carcere di Oliver, in seguito al precedente arresto. I cambiamenti riguarderanno però anche altri protagonisti, come ci dimostrano le prime FOTO rilasciate su Arrow 7×01. Un curioso cambio di look per Felicity, per esempio. Arrow ...

Le prime foto del nuovo Starbucks a Milano : Verrà inaugurato oggi e sarà aperto al pubblico da domani: ospita anche una torrefazione The post Le prime foto del nuovo Starbucks a Milano appeared first on Il Post.

Joaquin Phoenix sarà il nuovo Joker : l’attore visibilmente dimagrito nelle prime foto dal set : sarà l’attore 43enne Joaquin Phoenix a vestire i panni di Joker nel film diretto da Todd Philips che racconta le origini del personaggio in arrivo nei cinema per ottobre 2019. Anche se le riprese non sono ancora iniziate ufficialmente, fervono i preparativi sul set. nelle prime foto apparse in rete, si vede Joaquin Phoenix visibilmente dimagrito per le strade di New York, molto in linea con il pagliaccio del crimine dei fumetti, sempre ...

Temptation Island Vip : le news e le prime foto del villaggio! : Sono iniziate le registrazioni di Temptation Island versione Vip. Tante le novità della prima stagione, ma anche molte le foto che circolano già sul web! Curiosi di vedere qualche dettaglio in più? Allora tuffatevi e non vi pentirete! Le lucine delle telecamere si sono nuovamente accese nel resort sardo, questa volta per scrutare le sei coppie protagoniste della prima edizione di Temptation Island versione Vip. In rete sono spuntate le ...

Iron Fist 2 : le prime foto della seconda stagione : Iron Fist 2 foto & news – Finalmente possiamo scoprire qualcosa di più sulla seconda stagione della serie Tv di Netflix. Continua la trama sull’eroe della Marvel, alla ricerca di un proprio equilibrio in seguito alla sua consapevolezza riguardo al suo particolare ruolo nel mondo. Non mancheranno i conflitti interiori, così come gli alleati e i nemici. Le prime foto di Iron Fist 2 non fanno che confermarci come il nostro ben noto ...

Al via le riprese di The 100 6 - le prime foto con Clarke - Echo e Murphy sul set : Le riprese di The 100 6 sono appena iniziate. Ad annunciarlo sono lo showrunner Jason Rothenberg e la protagonista Eliza Taylor, scrivendolo su Twitter. Per festeggiare il loro ritorno sul set di Vancouver, l'attrice Tasya Teles ha postato una serie di foto celebrative, tra cui ci sono scatti da dietro le quinte risalenti alla quinta stagione. Lizzie Morgan ha inoltre pubblicato delle stories su Instagram in cui rivela "il ritorno a scuola" ...

Pippa Middleton - le prime foto col pancione : vacanza in Italia con il marito James : Sfoggia il suo costume rosso e si dimostra in perfetta forma nonostante la pancia da futura mamma. In esclusiva mondiale su Chi, in edicola da mercoledì 29 agosto, le prime foto di Pippa...