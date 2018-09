Le Donatella al Grande Fratello Vip 2018

davidemaggio

(Di lunedì 24 settembre 2018) LeGiulia e Silvia Provvedi, meglio note come Le, partecipano in coppia, come un unico concorrente, alVip. Il loro gioco è iniziato, all’interno della Caverna, un giorno prima rispetto all’inizio effettivo del programma in prima serata.Vip: chi sono LeNate a Modena il 1° dicembre 1993, Giulia e Silvia Provvedi sono due gemelle, che devono la loro notorietà a due tra i programmi televisivi più noti: X Factor e l’Isola dei Famosi. Il primo, nel 2012, mette alla prova la loro passione per la musica, che le porta a pubblicare il loro album d’esordio dal titolo Unpredictable; il secondo, invece, ‘consacra’ la loro popolarità con la vittoria finale. Continuano comunque a fare musica e dopo il reality partono per un tour in varie discoteche. Il gossip, però, tiene a galla il loro ...