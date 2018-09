Lazio | Milinkovic | Potevo partire ma ho deciso di rimanere

Lazio - oggi i rinnovi di Immobile e Milinkovic? : Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic , il rinnovo con la Lazio è ormai solo una formalità: secondo La Gazzetta dello Sport , l'annuncio può arrivare già in giornata.

“Potevo andare - ma sono qui” : Milinkovic-Savic arringa la Lazio dopo un’estate caldissima : Milinkovic-Savic vuole portare in alto la Lazio dopo un’estate ricca di voci di calciomercato che lo hanno visto protagonista Milinkovic-Savic è stato decisivo oggi nella vittoria della sua Lazio contro il Genoa. Gol ed assist per il centrocampista serbo, tornato ai suoi livelli dopo un inizio in sordina. Il calciatore, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato del suo momento, ma anche dell’estate di calciomercato che ...

Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic? Più gioca e meglio è' : TORINO - ' Per il Bologna battere la Roma è stata un'impresa, sono stati bravi. Non ho ancora parlato con Pippo, ma i suoi ragazzi meritano i complimenti, hanno sicuramente fatto una grande partita '. ...

Lazio-Genoa 4-1 - doppietta di Immobile e gol di Caicedo e Milinkovic : ROMA - La formula con il doppio centravanti funziona e la Lazio travolge 4-1 il Genoa. Per la prima volta, Inzaghi ha schierato nella formazione iniziale Immobile e Caicedo insieme, e i due hanno ...

La Lazio vola con Immobile e Milinkovic : 4-1 al Genoa : La squadra di Ballardini si era illusa con il gol del 2-1 di Piontek ma ha poi dovuto subire il ritorno dei biancocelesti LEGGI LA CRONACA

La Lazio vola con Immobile e Milinkovic : 4-1 al Genoa : La Lazio batte nettamente il Genoa con reti di Caicedo, doppietta di Immobile e Milinkovic. La squadra di Ballardini si era illusa con il gol del 2-1 di Piontek ma ha poi dovuto subire il ritorno dei...

Lazio-Genoa 3-1 La Diretta Milinkovic di testa : La Lazio, vittoriosa al Castellani di Empoli domenica scorsa, ospita questo pomeriggio all'Olimpico il Genoa, reduce dalla vittoria casalinga di misura sul Bologna grazie al gol del solito...

Lazio-Genoa - Inzaghi : 'Luis Alberto e Milinkovic torneranno a far la differenza' : LIVE 14:48 22 set C'è da migliorare la mira? Sì, dobbiamo essere più cinici, non lo nascondo. Dobbiamo ritrovare il gol con più facilità e non possiamo far passi falsi in questo nostro percorso di ...

Lazio - Milinkovic torna in te! : ... non è il dominatore del centrocampo, non è il caterpillar coi piedi di velluto che sfondava l'area avversaria, che si è fatto amare dalla Lazio e desiderare dal resto del mondo. Questo Milinkovic, ...

Lazio - rinnovo Milinkovic : ci siamo - i dettagli : Sergej Milinkovic Savic e la Lazio, tutto è pronto per il rinnovo . Come scrive il Corriere dello Sport , l'accordo è in dirittura d'arrivo: ingaggio da 3 milioni più bonus senza clausola rescissoria. A breve tutto verrà messo nero su bianco.

Lazio - Tare : 'Nei prossimi giorni i rinnovi di Immobile e Milinkovic-Savic' : Prima del fischio d'inizio, il direttore sportivo del club, Igli Tare, è stato intervistato da Sky Sport. "All'inizio della prossima settimana chiuderemo i rinnovi di Milinkovic-Savic e Immobile, con ...

La Lazio vuole blindare Milinkovic Savic : tutti i dettagli : Come riporta il Corriere dello Sport, lo scorso 24 agosto la società aveva trovato un accordo di massima col procuratore del ragazzo, Mateja Kezman. La Lazio si fida della sua parola. La firma sul ...

Calciomercato Juventus - Milinkovic-Savic : accordo con la Lazio : Stando a quanto scrive oggi il 'Corriere dello Sport', per il momento non sono previste clausole di rescissione. Il giocatore, col nuovo contratto, arriverà a sfiorare la quota di 3 milioni di euro d'...

Lazio - non solo Milinkovic-Savic : rinnovo in vista anche per un altro big : Non solo Sergej Milinkovic-Savic. Nel corso delle prossime settimane un altro big della rosa biancoceleste trovare il tanto sospirato rinnovo di contratto. Si tratta, secondo la Gazzetta dello Sport, di Ciro Immobile che salirà di ingaggio fino a quota 3 milioni, la stessa cifra che verrà garantita anche al talento serbo.