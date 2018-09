Lavoro | Di Maio | continuità a cassa integrazione straordinaria

Di Maio - Ilva Genova non perderà Lavoro : ANSA, - Genova, 24 SET - "All'Ilva di Genova nessuno perderà il posto di lavoro come è stato stabilito il 6 settembre nell'accordo di Roma". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo Economico, il ...

Genova - Di Maio all’Ilva di Cornigliano : «Qui nessuno perderà il Lavoro» | : Il rappresentante del governo ha incontrato i sindacati e gli enti locali nello stabilimento. E ha garantito sul rispetto dell’accordo

Genova - Di Maio all’Ilva di Cornigliano : «Nessuno perderà il posto di Lavoro» : Il rappresentante del governo ha incontrato i sindacati e gli enti locali nello stabilimento. E ha garantito sul rispetto dell’accordo

Mughini : “Governo? I 100 peggiori della storia. Di Maio? Primo ministro del Lavoro al mondo a non aver mai lavorato” : Durissimo attacco dello scrittore Giampiero Mughini, ospite de L’Aria che Tira (La7), contro il governo Conte e alcuni suoi rappresentanti. “Premesso il rispetto delle persone, penso che questi siano stati i 100 giorni tra i peggiori della storia repubblicana italiana. Sono stato molto colpito dalla sortita ultima del vicepresidente Di Maio contro il ministro Tria, dicendo: ‘Questo ministro trovi i soldi’. Tria difende la civiltà. Sono anche ...

Salvini : “Di Maio persona onesta e concreta con cui Lavoro bene - altri dei 5 Stelle no” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parla del governo e dei suoi alleati, intervistato ad Atreju, manifestazione di Fratelli d'Italia: "Io non lo conoscevo, fino a maggio non avevo mai parlato con Luigi Di Maio. Ho trovato in lui una persona di parola, onesta e concreta. Con cui sto lavorando bene, altri dei 5 Stelle no".Continua a leggere

Danilo Toninelli - l'ultimo capoLavoro : come chiama Luigi Di Maio in radio : l'ultimo piccolo capolavoro di Danilo Toninelli , il ministro grillino delle Infrastrutture campione di gaffe, è arrivato per radio. Era infatti intervistato a 24 Mattino , su radio 24, da Maria ...

Di Maio : 'Entro dicembre abolire 140 leggi con un unico codice del Lavoro' : Entro dicembre arriverà un 'nuovo codice del lavoro che semplifichi la vita alle imprese' perché oggi c'è 'una giungla di 140 leggi'. Questa la promessa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Lavoro - Di Maio : torna la Cigs per cessazione dell'attività : torna la possibilità di utilizzare la cassa integrazione straordinaria anche in caso di cessazione dell'attività dell'azienda. Lo precisa in una nota il ministero del Lavoro, sottolineando che la ...

Di Maio : "Presto un codice del Lavoro" : Il governo sta lavorando a favore delle imprese e presto sarà varato un codice del Lavoro. Lo dice il vicepremier Luigi di Maio al termine dell'incontro con i vertici di Assolombarda, ribadendo anche ...

Di Maio : "Entro dicembre abolire 140 leggi con un unico codice del Lavoro" : Entro dicembre arriverà un "nuovo codice del lavoro che semplifichi la vita alle imprese" perché oggi c'è "una giungla di 140 leggi". Questa la promessa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Lavoro : Martina - effetti devastanti decreto Di Maio : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Il ministro Di Maio dovrebbe uscire dai social e farsi un giro nei territori e tra le aziende del nord come del sud. Il suo decreto sta avendo effetti devastanti sull’occupazione”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, oggi a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, alla sede Amazon per incontrare sindacati e laboratori. ‘Decine di casi di ...

Matteo Renzi silura il Governo : “La Lega ha rubato e Di Maio riduce i posti di Lavoro!” : Opposizione dura a questo Governo di cialtroni. Hanno rubato 49 milioni e fanno finta di niente i 5 stelle sono banda di scappati di casa Anche a Milano ottiene un’ovazione. “Si sbaglia chi crede di essersi liberato di me”, ha detto ieri. E in effetti il ritorno sulla scena di Matteo Renzi non potrebbe essere più esplicito. Ravenna, Bologna, Firenze. Parla dal palco di ogni festa dell’Unità e stasera è a Milano. I toni ...

Commercio - Di Maio : “turni domenica - aperti 25% negozi”/ Ultime notizie - Toti : “più Lavoro e meno regole” : Di Maio "negozi chiusi la domenica": l'idea del ministro divide. Gradara (Federdistribuzione) si dice contrario: effetti su consumi, posti di lavoro e crescita del Commercio online.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:37:00 GMT)

Lavoro di domenica - Di Maio : «Da grande distribuzione terrorismo. Negozi aperti al 25% a turno» : «Io ho il dovere di eliminare il Jobs Act e tante follie che hanno reso peggiore la vita degli italiani. Interverremo su tutti i fronti della precarietà. L'abolizione dell'articolo 18? Stiamo mettendo ...