Lavoro | Agenzia per l' Italia Digitale | tirocini da 800 euro per under 35

Agenzia Dogane - negli uffici centrali i dipendenti spariscono in orario di Lavoro. Pugno di ferro? Solo nelle sedi distaccate : Undici minuti per un caffè, decisamente lungo. Tanto dura un video ripreso di nascosto nell’Agenzia delle Dogane che misura il tempo impiegato dal personale per consumare una tazzina al bar interno alla sede centrale in via Mario Carucci, dove lavorano 800 dipendenti. Nulla di scandaloso, se la stessa Agenzia – giusto una manciata di mesi fa – non avesse licenziato in tronco e sospeso come ladri una ventina di funzionari in alcuni ...