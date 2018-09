L' Austria di Kurz riscrive il Risorgimento | Cavour e Mazzini oppressori

Migranti - Conte incontra il cancelliere Austriaco Kurz : “Rivedere missioni Frontex e Sophia” : "Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di un'altra risposta europea. Bisogna rivedere quanto prima protocolli operativi di alcune missioni europee, come Sophia e Frontex, che vanno aggiornate alle luce delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.Continua a leggere

MIGRANTI - VERTICE CONTE-KURZ : “NO ALTRI CASI DICIOTTI”/ Ultime notizie - premier Austria : “si rinforzi Frontex” : MIGRANTI, Conte “Evitare altro caso DICIOTTI”. Ultime notizie, il premier, dopo l'incontro con il cancelliere Kurz, ha aggiunto “Servono maggiori investimenti nel nord Africa”(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:57:00 GMT)

Migranti - Conte e l’intesa con l’Austriaco Kurz : “Più investimenti in Nord Africa. Rivedere le missioni Sophia e Frontex” : Roma e Vienna sulla stessa linea. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceve il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Palazzo Chigi e rinsalda il patto sui Migranti. Un asse per cambiare la linea nell’Unione Europea: “Se non vogliamo un altro caso Diciotti – dice Conte – abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa“. ...

PASSAPORTO ALTOATESINI - KURZ “L’ITALIA NON HA MOTIVO DI AGITARSI”/ Ultime notizie - Moavero non va in Austria : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio PASSAPORTO in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con KURZ? "Fiducia incrinata con Vienna"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 12:51:00 GMT)

Governo : Cancelliere Austriaco Kurz arrivato a P. Chigi : Roma, 18 set. (AdnKronos) – E’ arrivato a Palazzo Chigi, accolto dal picchetto d’onore, il Cancelliere federale austriaco Sebastian Kurz, presidente di turno della Ue, per un incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.L'articolo Governo: Cancelliere austriaco Kurz arrivato a P. Chigi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Austria - doppio passaporto cittadini Alto Adige : Moavero non va a Vienna/ Tensione Farnesina - Conte vede Kurz : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio passaporto in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz?.

MOAVERO CANCELLA VERTICE IN Austria SU DOPPIO PASSAPORTO ALTO ADIGE/ Kurz : "Tensione tra i paesi UE" : Enzo MOAVERO Milanesi CANCELLA VERTICE in AUSTRIA: il caso del DOPPIO PASSAPORTO in ALTO ADIGE e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz? "Fiducia incrinata con Vienna"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:49:00 GMT)

Moavero cancella vertice in Austria su doppio passaporto Alto Adige/ Strappo con Kurz : "fiducia incrinata" : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio passaporto in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz?.

Moavero cancella vertice in Austria su doppio passaporto Alto Adige/ Strappo con Kurz : “fiducia incrinata” : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio passaporto in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz? "Fiducia incrinata con Vienna"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:59:00 GMT)

Il premier Austriaco Kurz "sconfina" in Italia per sostenere Svp (e il doppio passaporto) alle elezioni di Bolzano : Un premier straniero a sostegno della campagna elettorale di un partito, fino a prova contraria, Italiano. Nulla di inedito, ma questa volta la cortese visita in terra Italiana è destinata a far discutere. Venerdì l'austriaco Sebastian Kurz sarà a Bolzano per sostenere Svp in vista delle elezioni provinciali del prossimo 21 ottobre. Si dovranno eleggere 35 consiglieri provinciali (che ricopriranno al tempo stesso il ruolo di ...

Il cancelliere Austriaco Kurz : 'I migranti irregolari vanno rimandati a casa' : La parabola politica di Sebastian Kurz, 32 anni domani, non ha eguali: a 25 sottosegretario, a 27 ministro degli Esteri e da dicembre 2017 cancelliere a 31 anni. Non avendo il suo partito Övp...

Il cancelliere Austriaco Kurz : «I migranti irregolari vanno rimandati a casa» : La parabola politica di Sebastian Kurz, 32 anni domani, non ha eguali: a 25 sottosegretario, a 27 ministro degli Esteri e da dicembre 2017 cancelliere a 31 anni. Non avendo il suo partito Övp...