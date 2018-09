L' assemblea dei giornalisti de La Sicilia | ' Il nostro lavoro continua a testa alta'

Tommaso Calderone - assemblea regionale siciliana - FI - : 'Regole certe - contro chi mette in pericolo la salute dei siciliani' : Su iniziativa dell'on. Tommaso Calderone è stato depositato all' Assemblea regionale siciliana un disegno di legge in merito alla tutela della salute pubblica, mediante disposizioni sanzionatorie per ...

Infrastrutture e rapporti con la Svizzera. Sono questi due dei temi "caldi" su cui ci si è interrogati all'assemblea di Confartigianato : Parterre affollato di politici e rappresentanti delle istituzioni oggi allo Sheraton per l'assemblea di Confartigianato. Perché, per dare impulso all'artigianato e all'economia del territorio «è necessario che ci siano le condizioni per lavorare rapidamente e in maniera produttiva», è il messaggio degli associati. E la presenza di chi guida la Regione in sala tra ...