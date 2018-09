L' assalto del Pd su Foa | vogliono imbavagliarlo

Salone del Gusto - stand di Fattoria della Piana preso d’assalto : arrivano anche il vincitore di MasterChef e la delegazione del Sol Levante : Tra le migliaia di persone che da giovedì hanno preso d’assalto lo stand di Fattoria della Piana a Terra Madre, Salone del Gusto 2018, in corso a Torino Lingotto, c’è anche Valerio Braschi, vincitore di MasterChef 2017, che ha apprezzato moltissimo Pecoritaly, il nuovo nato della cooperativa diretta da Carmelo Basile. Il giovane chef si è trattenuto a lungo nello stand, sommando al piacere delle eccellenze casearie la gioia di ...

Betting - Sabato 22 settembre : Giorgi va all'assalto della finale a Tokyo : ... rimarcando soprattutto l'affermazione ai danni dell'ex numero uno al mondo Caroline Wozniacki. A dividerla dall'ultimo atto resta solo la nuova campionessa degli US Open, vale a dire Naomi Osaka , ...

Lecce - rapinatori all'assalto dell'Eurospin di Veglie : Terzo colpo nell'area di Lecce, questa volta leggermente più a sud del capoluogo di provincia, dopo quelli avvenuti a Carmiano e Guagnano. A essere preso di mira dai rapinatori, come nelle precedenti occasioni, un discount della catena Eurospin. Il nuovo fatto di cronaca si è verificato ieri sera intorno alle 19:20 a Veglie, cittadina sempre del Leccese, tra l'altro a pochi chilometri dalla stessa Carmiano. Assalto in periferia L'Eurospin ...

Il fortino del Tesoro. Giovanni Tria respinge l'assalto sulla manovra - non si schioda dal deficit all'1 - 6% : Fermo nelle sue convinzioni, senza particolari accenti di irritazione, ma non per questo meno risoluto nel ribadire che alzare l'asticella del deficit oltre l'1,6% non si può e soprattutto non si deve fare. Chi ha avuto modo di sondare gli umori dei partecipanti al supervertice sulla manovra, che si è tenuto ieri a palazzo Chigi, descrive così il mattone portante che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha tirato su per ...

Modric - ancora guai col fisco : nuovo assalto dell’Inter? : ancora guai fiscali per Luka Modric. Come il compagno Marcelo, il croato è nuovamente nel mirino del fisco spagnolo. Dopo aver sborsato poco più di due milioni di euro per non aver versato le tasse relative al 2013 e al 2014, secondo ‘El Mundo’, Modric è stato condannato a pagare una maxi-sanzione da 1,2 milioni di euro per gli introiti non dichiarati nel 2012. Il madridista si va ad aggiungere a Mourinho, Cristiano Ronaldo e ...

Fiorentina - Simeone all’assalto del Napoli : “Al San Paolo per fare punti” : Al termine dell’amichevole disputata dall’Argentina contro la Colombia, Giovanni Simeone ha parlato del momento felice a livello personale facendo riferimento a quanto messo in mostra dal momento del suo arrivo in Italia: “Penso che tutto quello che ho fatto in questi due anni in Europa stia dando i suoi frutti, devo continuare così, proseguire questo cammino che mi ha portato fin qui“. Il Cholito ai microfoni di ...

I server di Fortnite offline in vista del nuovo aggiornamento : in arrivo il fucile d'assalto silenziato : Per la giornata di oggi è prevista la pubblicazione del nuovo update di Fortnite che porterà con sé alcune interessanti novità.In vista dell'aggiornamento, come di consueto, i server sono offline e, al momento, come segnala Fortnite Intel, sappiamo che in seguito all'update sarà introdotto il "Suppressed Assault Rifle", il fucile d'assalto silenziato.Sembra che l'arma sia simile allo "Scar", tuttavia non è noto se condividerà le stesse ...

Roma - «assalto» ai centri della Asl 1 In fila dalle 6 per far vaccinare i figli : Nel conto alla rovescia per mettersi in regola con i vaccini manca solo l'ultima tacca. Domani nel Lazio riapriranno infatti molte scuole, dai licei alle elementari e agli istituti statali dell'...

Rabiot al Milan?/ Ultime notizie - Leonardo prepara l'assalto per il centrocampista del PSG : Adrien Rabiot al Milan? Ultime notizie, il direttore tecnico rossonero Leonardo prepara l'assalto per il centrocampista del PSG, in scadenza di contratto 2019(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:50:00 GMT)

Preti all’assalto del cardinale Barbarin : Roma. Nel caos della chiesa divisa, mentre l’ex nunzio apostolico Carlo Maria Viganò chiede le dimissioni del Papa, è del tutto normale che Preti dedichino il proprio tempo a raccogliere firme per cacciare i propri vescovi. Non è il Cile, stavolta. Non sono neppure gli Stati Uniti. E’ la Francia, pr

Roma - Monchi prepara l’assalto a un ex obiettivo del Napoli : 1/8 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Migranti - Italia all’assalto della missione Sophia. Ma il testo si può cambiare? : L’Italia ha tenuto banco alla riunione informale dei ministri della Difesa in corso a Vienna. L’argomento principale in agenda avrebbero dovuto essere i Balcani, ma parte...

Turisti spericolati all’assalto delle vette. Cervino - basta scalatori in scarpe da tennis : Alpinisti improvvisati, gitanti che in scarpe da ginnastica tentano inseguire orizzonti più alti dei 4000 metri. E poi c’è quel doloroso primato sul versante italiano del Cervino: sette morti in un’estate di maltempo che non ha concesso tante giornate per le scalate alla Gran Becca di confine tra Valle d’Aosta e Vallese. I continui richiami alla pr...