Lascia guidare lo scuolabus ai bimbi di 11 e 13 anni | autista arrestata

Lascia rci guidare dal bambino che c'è in noi : E' Vangelo: il modo migliore per arrivare ad essere noi stessi è fare di tutto per assomigliare a Dio. Lasciandoci guidare dal bambino che siamo stati. MARCO POZZA(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 05:45:00 GMT)

Merkel vuol Lasciare la Germania per guidare la Commissione europea : In ambienti vicini al governo di Berlino si mette in dubbio, per la prima volta in modo significativo, la permanenza di Angela Merkel a capo del governo tedesco per l’intera legislatura. Fonti informate ritengono che la cancelliera possa decidere nel prossimo semestre di uscire di scena, per rientrare nel gioco delle nomine europee...