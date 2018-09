Lanciano | terrore durante una rapina | dall' ospedale il racconto della vittima VIDEO

Blastingnews

(Di lunedì 24 settembre 2018) Carlo Martelli, un medico di 69 anni, nel tardo pomeriggio di sabato è stato aggredito insieme alla moglie Niva Bazzan e al figlio disabile da un gruppo di quattro banditi. Un'aggressione efferata quellabanda che, considerata la resistenza postaa famiglia, ha tagliato il lobosignora Niva per convincere il signor Carlo, il chirurgo fondatore dell'associazione per disabili Anfass, a 'sganciare' il bottino. I quattro hanno inoltre aggredito anche lo stesso medico a colpi di pugni e calci poiché egli non voleva indicare loro il luogo dove si trovava la cassaforte, che in realtà in casa non era presente. Nessuna aggressione fortunatamente al figlio disabile che non è stato sfioratoa banda di malviventi nonostante la sua stanza sia stata messa a soqquadro nel tentativo di trovare qualcosa di valore. A termine del blitz i ladri son riusciti a portare via carte di ...