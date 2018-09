“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno.

TV - Rai5 : “La vita segreta dei laghi” alla scoperta del lago Nasser - acqua nel cuore del deserto : A differenza delle acque tumultuose degli oceani e dei fiumi, l’acqua dei laghi sembra immutabile e in pace. Ma al di sotto di questa tranquillità si nasconde un cuore acquatico che pulsa vita. La nuova serie in prima visione “La vita segreta dei laghi”, in onda da domenica 23 settembre alle 22.05 su Rai5, tenta di catturare in tre episodi questa diversità, raccontando i cicli di vita di tre laghi: il lago Nasser, il Grande lago salato, il ...

Nadia Toffa e il cancro/ “La sfida più difficile della mia vita - non so chi vincerà ma lo scoprirò vivendo” : Nadia Toffa e il cancro: “La sfida più difficile della mia vita, non so chi vincerà ma lo scoprirò vivendo”. La conduttrice e inviata de Le Iene racconta la sua battaglia in un libro(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:20:00 GMT)

Mara Venier/ “Lamberto Sposini? Gli devo tutto - mi ha dato la lezione più grande” (La Vita in Diretta) : Mara Venier a La Vita in Diretta: “Lamberto Sposini? Gli devo tutto, mi ha dato la lezione più grande. Rai la mia casa, ma grazie Maria De Filippi”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:37:00 GMT)

Licia Colò/ “La vita è breve - voliamo sopra le cattiverie e le ingiustizie” (Vieni da me) : Licia Colò a Vieni da me: “La vita è breve, voliamo sopra le cattiverie e le ingiustizie”. La conduttrice ha parlato della sua famiglia e del suo nuovo programma(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Luisa Ranieri/ L’attrice in lacrime : “La vita promessa” è un successo - ecco il suo ringraziamento al pubblico : La fiction La vita Promessa interpretata da Luisa Ranieri sta andando molto bene. Le prime due puntate hanno vinto la gara degli ascolti e così l'attrice si è commossa in TV.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:34:00 GMT)

“La vita promessa” : la nuova fiction fa il pieno d’ascolti - con Luisa Ranieri - Francesco Arca - Cristiano Caccamo - Primo Reggiani - Lina Sastri - Thomas Trabacchi. : La prima serata di domenica 16 settembre ha visto lo scontro tra la nuova fiction di Rai1 “La vita promessa” con Luisa Ranieri e Francesco Arca e la finale del Wind Summer Festival trasmessa su Canale 5. Una gara risoltasi con il trionfo assoluto della serie Rai, mentre la kermesse musicale estiva che ha visto la vittoria di Giusy Ferreri con “Amore e capoeira” ha pagato probabilmente una messa in onda fuori tempo ...

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

Bob Sinclair - il famoso dj è stato lasciato dalla moglie perché “La sua vita è davvero troppo noiosa” : “Giuro sulla testa dei miei figli, che in tutta la mia vita non mi sono mai sbronzato, né ho mai preso un grammo di droga. Mi scuso, ma ho una vita sana. E così sono un uomo noioso“. Sembra incredibile ma a dire queste parole è stato il famoso dj francese Bob Sinclair, autore di tormentoni come “Rock this party” e “Love generation”. Proprio lui, fisso al Pacha di Ibiza, capace di far ballare migliaia di ...

Giovanni Vernia vita privata : “La mia famiglia è il mio pilastro” : Il comico Giovanni Vernia è sposato e ha due figli: la confessione Giovanni Vernia – età 45 anni – ha parlato per la prima volta della sua vita privata. Fin dagli esordi in Zelig, il concorrente di Tale e quale show ha sempre preferito mantenere riservata la sua vita sentimentale. Soprattutto perché ci tiene alla […] L'articolo Giovanni Vernia vita privata: “La mia famiglia è il mio pilastro” proviene da Gossip e Tv.

Fabrizio Corona lancia il nuovo portale : “La mia vita sarà online 24 ore su 24” : Fabrizio Corona inaugura il suo personale Truman Show, lanciando un portale in cui racconterà la sua vita 24 ore su 24. L’ex re dei paparazzi è uscito solo da pochi mesi di prigione, ma ha tutta l’intenzione di riprendere in mano la sua esistenza. Dopo l’addio a Silvia Provvedi, Corona ha ricucito i rapporti con Nina Moric e ha deciso di riunire la famiglia per il bene del figlio Carlos. Nel frattempo ha continuato a lavorare, ...

Borriello si racconta : “La bella vita - l’Ibiza e l’insegnamento di Davide Astori” : Marco Borriello ha spiegato la propria decisione di approdare in quel di Ibiza per continuare a giocare a calcio ma non solo: una scelta di vita Marco Borriello ha deciso di lasciare il calcio italiano per giocare ad Ibiza, nell’isola che di fatto lo ha adottato non solo per le vacanze estive. Il calciatore viene da un’annata non certo positiva, condizionata da problemi fisici e di ambientamento alla Spal. Adesso però ...

“La mia testa…”. Un malore in vacanza e muore due settimane dopo. La terribile scoperta al rientro dal suo viaggio. Una vita che finisce a 27 anni : Si chiamava Catherine Roberts ed era una grande donna e una sportiva all’apice della carriera. Aveva appena 27 anni Catherine e la vita, tutto sommato, la vita che le sorrideva. Purtroppo però la giovane è morta, in seguito ad una terribile e precoce malattia. Si trattava di una giocatrice professionista di rango internazionale molto nota nel mondo del netball (uno sport a squadre simile al basket molto diffuso in alcuni paesi anglofoni ...