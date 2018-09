La superiorità della Juventus si vede anche dai suoi ex giocatori

Giro della Toscana - Pozzovivo consapevole della superiorità degli avversari : 'nello sprint non ce l'avrei potuta fare' : Le parole di Domenico Pozzivivo dopo il terzo posto di oggi al Giro della Toscana : l'italiano della Bahrain Merida soddisfatto del risultato e della prestazione Splendida prestazione oggi pomeriggio ...

Giro della Toscana – Pozzovivo consapevole della superiorità degli avversari : “nello sprint non ce l’avrei potuta fare” : Le parole di Domenico Pozzivivo dopo il terzo posto di oggi al Giro della Toscana: l’italiano della Bahrain Merida soddisfatto del risultato e della prestazione Splendida prestazione oggi pomeriggio al Giro della Toscana degli italiani della Barhain Merida. Pozzovivo ha giocato di squadra con Gianni Moscon, seppur di team differenti, in ottica Mondiale, per sconfiggere il francese Bardet. Il corridore del team Sky si è aggiudicato la ...