La Roma merita fiducia | Di Francesco non è in discussione | le ultime sulla panchina

(Di lunedì 24 settembre 2018) E’ andata in scena nella giornata di ieri la 5^ giornata del campionato di Serie A, interessanti indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo per le zone alte della classifica. Crisi in casa, sconfitta nel match in trasferta contro il Bologna, un passo falso inaspettato considerando le differenze delle due rose dal punto di vista tecnico. Al momento sono solo 5 punti in classifica i punti per i giallorossi, una sola vittoria all’esordio, poi due sconfitte e due pareggi. Inè finito anche l’allenatore Eusebio Di, l’ex Sassuolo nonostante la partenza ad handicap continua ad essere l’uomo ideale per il progetto della, le voci su contatti con altri allenatori per il momento non trovano conferme, Diha ladella dirigenza ed è giusto così. Lanel complesso si è mossa bene sul mercato ...