La notte insonne dei ricercatori | gli eventi città per città DETTAGLI

meteoweb.eu

: #ChampionsLeague #ValenciaJuventus: 'attacco' all'albergo bianconero, notte insonne per #Ronaldo. - Sport_Mediaset : #ChampionsLeague #ValenciaJuventus: 'attacco' all'albergo bianconero, notte insonne per #Ronaldo. - NDR_SOCIETY : RT @mediainaf: La notte insonne dei ricercatori | MEDIA INAF - mediainaf : La notte insonne dei ricercatori | MEDIA INAF -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Come ogni anno, lapiù lunga è alle porte: arriva venerdì 28. Laeuropea dei, che tiene svegli dal 2007 idi tutta Europa, per permettergli di uscire dai laboratori e portare in piazza le loro scoperte per farle conoscere a grandi e piccini. Idell’Inaf evidentemente non vedono l’ora di essere “liberati” e per quest’anno hanno preparato un ricchissimo calandario di, che spaziano dai seminari scientifici ai laboratori per bambini, dalle visite guidate a molte delle nostre sedi, alle osservazioni al telescopio. Vediamoli nelo dal sud al nord del nostro stivale, ce n’è davvero per tutti i gusti. Palermo (progetto Sharper) L’Osservatorio Astrofisico di Palermo e l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica dell’Inaf sono coinvolti nella manifestazione insieme all’Università di Palermo nell’ambito del progetto SHARPER. La ...