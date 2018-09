La moda a tinte fluo

vanityfair

(Di lunedì 24 settembre 2018) PradaMoncler GeniusSandroTory Burch3.1 Phillip LimSeventy Emanuel Ungaro by Malone SouliersBalmainZaraStuart WeitzmanVersaceTopshopBalenciagaGazèlMoschinoChristopher KaneMiu MiuMoose KnucklesTibiComme Des GarconsStella McCartneySonia RykielGanniPrimarkCosabellaSies MarjanOff-White x TimberlandVictor Victoria BeckhamAutunno – si sa – significa nero, grigio, marrone… Sbagliato! Questo autunno saràrescente e psichedelico come un rave party in stile anni Novanta. Le passerelle si illuminano dial neon, portando nei nostri guardaroba colori forti, abbaglianti, dall’irresistibile attrattiva. Capolista del trend è Prada, che dedica al tema una collezione di accessori – PradaCollection – e fa sfilare divise al neon dai volumi geometrici e materiali tecnici (il mitico nylon della maison è l’indiscusso protagonista della passerella ...