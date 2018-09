La Juventus avrà la sua criptovaluta | un token digitale per i propri tifosi a inizio 2019

Champions League 2019 - Cristiano Ronaldo espulso : quante giornate rischia e quali partite salta? La Juventus non avrà CR7 contro… : Cristiano Ronaldo è stato clamorosamente espulso al 29′ di Valencia- Juventus , match valido per la prima giornata della Champions League 2018- 2019 di calcio. Il fenomeno portoghese è stata sanzionato con un discusso cartellino giallo per avere sfiorato i capelli di Murillo dopo un innocuo contatto in area di rigore: una decisione che è parsa esagerata da parte dell’arbitro e che ha rovinato l’esordio di CR7 nella massima ...

Ufficiale - la Juventus avrà la seconda squadra : è stata ammessa in Serie C : La seconda squadra della Juventus è stata ufficialmente ammessa al prossimo campionato di Serie C. L'articolo Ufficiale, la Juventus avrà la seconda squadra: è stata ammessa in Serie C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.