La Juve lancia il suo token | partnership con la piattaforma blockchain Socios com

Juventus - Marcello Lippi lancia un appello : “non squalificate Cristiano Ronaldo” : Marcello Lippi ha le idee molto chiare in merito alla querelle legata a Cristiano Ronaldo ed alla tiratina di capelli a Murillo Marcello Lippi corre in aiuto di Cristiano Ronaldo. L’ex allenatore della Juventus, attualmente impegnato in terra cinese, ha parlato del ben noto caso dell’espulsione di CR7 durante la gara tra i bianconeri ed il Valencia. Lippi a Tuttosport ha detto la sua in merito al rosso sventolato da Brych in ...

Valencia-Juventus - ci siamo : i bianconeri lanciano un chiaro messaggio [FOTO] : Valencia-Juventus – Si avvicina sempre di più l’inizio della Champions League, la competizione prende il via anche per la Juventus, di fronte il Valencia in una trasferta che non può essere considerata semplice. I bianconeri dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo sono i netti favoriti alla vittoria finale, Allegri non può permettersi passi falsi. Nel frattempo arriva un chiaro messaggio del club bianconero prima del match: ...

Valencia-Juventus - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Allegri rilancia Pjanic e Chiellini - Valencia senza Kondogbia : La rincorsa della Juventus alla Champions League 2018/19 scatta oggi, dallo stadio Mestalla di Valencia. I bianconeri alle ore 21.00 affronteranno i Blanquinegros spagnoli in un match di grande importanza che porterà punti pesanti nella prima giornata del Girone H della massima competizione europea. La squadra di Max Allegri sbarca a Valencia con le idee chiare, ovvero proseguendo sul classico 4-3-3. In porta è ancora il polacco Szczesny a ...

Juventus - addio amaro di Marchisio : il centrocampista lancia accuse : addio con polemiche tra Marchisio e la Juventus, il centrocampista ha sposato il progetto dello Zenit. Il Principino lancia accuse ai microfoni di SportMediaset: “Partiamo tutti insieme con la mia famiglia per una nuova esperienza, il club mi ha convinto fin da subito, quello che conta ora è conoscere l’allenatore e la squadra, ringraziarli per avermi dato questa opportunità e continuare con loro una stagione che è già iniziata ...

Che brividi col Parma Super Mario lancia una Juve senza Joya : Non c'è due senza tre. Anche la terza vittoria della Juventus arriva senza fuochi d'artificio. Rinviato ancora l'appuntamento con il gol per Cristiano Ronaldo. Per ora è la Juventus di Mandzukic, che ...

Bologna-Inter 0-3 - Nainggolan rilancia in nerazzurri. Parma-Juve 1-2 : CR7 a secco - garanzia Mandzukic : Parma-Juve- L’Inter supera 3-0 il Bologna e porta a casa la prima vittoria in campionato. Decidono i gol di Nainggolan, Candreva e Peris. L’ex Roma, autore di un’ottima partita, sigla il primo gol alla prima presenza. Una pedina fondamentale, una pedina cruciale nel 4-2-3-1 costruito da Spalletti. Assente Icardi per un problema nel riscaldamento, solo […] L'articolo Bologna-Inter 0-3, Nainggolan rilancia in nerazzurri. ...

Napoli - Allan lancia la sfida alla Juve : “CR7? Non può vincere da solo” : allan lancia LA sfida- allan lancia la sfida alla Juventus. Intervistato dai colleghi brasiliani di “Lance“, il centrocampista del Napoli ha colto l’occasione per lanciare la sfida alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista azzurro non firma la resa e si prepara a puntare dritto al sogno tricolore. “RONALDO NON PUO’ vincere DA SOLO” allan […] L'articolo Napoli, allan lancia la sfida alla Juve: ...

Allan lancia la sfida alla Juventus : “anche il Napoli per lo scudetto - CR7 non vince da solo” : Inizio con il botto per il Napoli nel campionato di Serie A contro la Lazio, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il centrocampista allan. Il calciatore lancia la sfida alla Juventus: “Nel corso dell’anno lo scudetto può diventare un obiettivo. Ma prima dobbiamo ragione partita per partita. Noi siamo il Napoli e faremo il massimo per provare a lottare con la Juventus. CR7 aumenta la visibilità del nostro campionato, ma ci ...

Ronaldo cerca la Juve : Dybala e Mandzukic per lanciarlo : CR7 non ha segnato al debutto in bianconero: ha tirato in porta 4 volte, 2 nei 60 minuti abbondanti da prima punta, e 2 nella mezz'ora in cui si è mosso attorno a Mandzukic. Sabato allo Stadium arriva ...

Napoli - uno schiaffo alle critiche : Ancelotti lancia la sfida alla Juve : È ricominciato il duello Juve-Napoli. I campioni hanno sudato e non solo per il gran caldo per battere il Chievo a Verona (rinviato l'appuntamento di Cristiano Ronaldo con il primo gol...

Cristiano Ronaldo lancia Juventus TV - il nuovo canale bianconero in stile Netflix : La Juve è il club più importante d'Italia e uno dei migliori al mondo, per cui… '. Retroscena sono anche quelli circa il goal di CR7 alla Juve, all'Allianz Stadium, nel quarto di finale d'andata. Una ...

Ronaldo lancia Juventus Tv e manda in visibilio i tifosi : “sognavo questa squadra” : Juventus TV, il nuovo canale ufficiale del club bianconero, è lanciato da Cristiano Ronaldo. “Sono felice, sognavo di giocare nella Juve già quando ero bambino. Ora sono qui, tutto è bellissimo: sono pronto e preparato per vincere trofei. Mi sento molto bene. E’ andato tutto bene, le visite sono andate bene. Le persone presenti allo stadio, i tifosi, le persone al centro sportivo… tutti mi hanno accolto nel migliore dei modi, quindi sono ...

CR7 lancia Juventus Tv - il nuovo canale alla Netflix : "Sognavo questa squadra" : E ogni settimana novità dal mondo bianconero. Quanto costa? - L'abbonamento costerà 3.99 euro al mese, con la possibilità di sottoscrivere un pass annuale da 19.99. Agevolazioni per gli Juventus ...

