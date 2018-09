La Juve fatica a Frosinone | decidono nel finale CR7 e Bernardeschi

La Juve fatica ma vince : Frosinone ko 2-0. Decidono nel finale CR7 e Bernardeschi : La Juve soffre ma sbanca lo Stirpe con un gol provvidenziale di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi nel finale, terzo gol in campionato per CR7 che reagisce da campione al rosso in Champions e regala...

Debutto senza gol per Ronaldo e la Juve fatica con il Chievo : Prima di campionato vittoriosa per la Juventus ma niente gol per Cristiano Ronaldo. I bianconeri campioni d'Italia vincono 3-2 sul campo del Chievo ma il gol decisivo arriva solo al terzo dei 7 minuti di recupero e porta la firma di Bernardeschi, entrato al 57' al posto di Cuadrado. All'inizio sembra tutto facile per gli uomini di Allegri, che sbloccano al 3' con Khedira pronto ad insaccare a distanza ravvicinata dopo una ...

La Juventus sbanca (a fatica) Verona : tutti aspettavano Cristiano Ronaldo - ma la zampata vincente è di Bernardeschi! : La prima di Cristiano Ronaldo nel campionato di Serie A, è coincisa con una vittoria sofferta per la Juventus di Max Allegri La Juventus ha vinto in casa del Chievo Verona alla prima di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Un successo senz’altro utilissimo per i bianconeri, che di certo si aspettavano di partire con tre punti in trasferta al Bentegodi. Una partenza lampo, un finale in forcing, ma nel mezzo i bianconeri si sono ...

LIVE Chievo-Juventus - Serie A in DIRETTA : 1-1 - clamoroso pareggio di Stepinski. Cristiano Ronaldo fatica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Bentegodi di Verona si apre ufficialmente il campionato con una partita particolarmente attesa e che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante: questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, il fenomeno portoghese indosserà la maglia bianconera e cercherà di incantare subito i ...

Juve - Benatia e De Sciglio affaticati : ANSA, - TORINO, 11 AGO - Mehdi Benatia e Mattia De Sciglio non scenderanno in campo nell'amichevole della Juventus in programma domani a Villar Perosa. I due difensori bianconeri, come si apprende dal ...

Juventus - niente Villar Perosa per gli affaticati Benatia e De Sciglio : TORINO - niente amichevole a Villar Perosa per Benatia e De Sciglio , che salteranno il tradizionale test in famiglia della Juventus in programma domani. I due difensori bianconeri, come si apprende ...

Juve - Benatia e De Sciglio affaticati : ANSA, - TORINO, 11 AGO - Mehdi Benatia e Mattia De Sciglio non scenderanno in campo nell'amichevole della Juventus in programma domani a Villar Perosa. I due difensori bianconeri, come si apprende dal ...

Juve - Benatia e De Sciglio affaticati : ANSA, - TORINO, 11 AGO - Mehdi Benatia e Mattia De Sciglio non scenderanno in campo nell'amichevole della Juventus in programma domani a Villar Perosa. I due difensori bianconeri, come si apprende dal ...