La guerra di Trump contro Pechino | in vigore 200 miliardi di nuovi dazi americani su

Escalation guerra commeciale Usa-Cina : oggi operativi dazi Trump da $200 mld. Nuove minacce : Nuovi scambi di minacce tra gli Usa e la Cina, nel giorno stesso in cui diventano effettivi i dazi doganali del valore di $200 miliardi che l'amministrazione Trump ha imposto su diversi beni cinesi.

Jack Ma risponde a guerra dazi di Trump : Alibaba ritira promessa di 1 milioni posti lavoro negli Usa : La guerra sui dazi innescata dal presidente statunitense Donald Trump fa cambiare i programmi di Alibaba. Il colosso cinese dell'e-commerce non ha più in programma di creare un milione di posti di ...

Dazi - Cina replica a Trump : Usa ko per 60 miliardi/ Ultime notizie - borse Ue ok anche con guerra commerciale : Trump: nuovi Dazi contro la Cina per 200 miliardi di dollari. Ultime notizie, guerra commerciale senza fine fra gli Stati Uniti e il resto del mondo: ecco le Ultime mosse

DAZI USA-CINA/ La nuova guerra fredda che piace - non solo a Trump - : Tra Stati Uniti e Cina entreranno presto in vigore nuove tariffe doganali. Non sembra essere solo Trump, negli Usa, a voler questa guerra dei DAZI.

La guerra commerciale di Trump ha precedenti storici inquietanti : 200 miliardi di tariffe, si diceva, metterebbero in subbuglio l'economia mondiale, danneggerebbero gravemente...

guerra dei dazi Usa-Cina : Pechino annuncia misure per 50 mld euro - Trump 'Li fermeremo' : E' Guerra dei dazi tra Usa e Cina. Dopo le misure annunciate ieri da Trump per un valore di 200 miliardi di dollari, Pechino ha reso noto oggi che istituirà nuove tariffe sulle merci statunitensi per ...

guerra commerciale - Trump imporrà dazi da $200 miliardi contro Cina a partire dal prossimo 24 settembre : Come anticipato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump imporrà ulteriori dazi doganali sui prodotti importati dalla Cina, per un valore complessivo di 200 miliardi di dollari. I dazi entreranno ...

guerra dazi - 60 aziende Usa si ribellano contro Trump : La Guerra fredda commerciale tra le due prime economie al mondo sta impazientendo non solo le grandi corporation americane, ma anche i mercati finanziari. Le nuove invettive reciproche tra Washington ...

COREA DEL NORD - PARATA 70 ANNI SENZA MISSILI/ Kim Jong-un apre a Trump ma avvisa i soldati : pronti alla guerra : COREA NORD: PARATA SENZA super MISSILI. Ultime notizie, Kim Jong-un opta per una sfilata militare sobria SENZA mostrare i suoi razzi balistici intercontinentali: messaggio agli USA

"Trump ha rischiato di scatenare una guerra con la Corea del Nord con un tweet". L'anticipazione del libro di Woodward : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rischiato di scatenare una guerra con la Corea del Nord quando stava per pubblicare un tweet che ha "allarmato il Pentagono". Lo ha raccontato il giornalista investigativo Bob Woodward in un'intervista diffusa oggi dalla CBS. Nel tweet, che alla fine Trump non ha inviato, il presidente voleva ordinare il ritorno delle famiglie di circa 28.500 militari americani di stanza in Corea del Sud. Una tale ...

Quei giochi di guerra in Centrafrica tra Russia - Cina e Francia - con Trump alla finestra - : Centrafricana come del resto molte altre nazioni del Contintente e di quello che ancora si può definire Terzo mondo è poverissim a sì, ma ricc a di risorse. Nella Repubblica Centrafricana si trova, ...

Trump minaccia : «Stop Wto» E guerra alla Ue sui dazi auto : Donald Trump torna a picchiare prepotentemente i pugni sul tavolo, prendendosela questa volta con il Wto, «usciremo dall'Organizzazione mondiale del commercio se non cambierà atteggiamento verso gli ...

Dazi - Trump continua la sua guerra contro Ue e Cina e minaccia : USA fuori dal WTO : Teleborsa, - Il Presidente statunitense Donald Trump continua imperterrito nella sua guerra commerciale. Dopo la Cina nel mirino del tycoon l'Unione Europea. In un'intervista a Bloomberg News , il ...

Trump dichiara guerra a Google : "Diffonde fake news" : 17.20 - Google non è politicizzato e i risultati delle ricerche "non sono usati per fissare un'agenda politica e non hanno pregiudizi nei confronti di nessuna ideologia politica" ha detto poco fa il portavoce di Google in risposta alle accuse di Donald Trump secondo cui il motore di ricerca di Mountain View diffonde fake news veicolando media che divulgano solo false notizie per la keyword "Trump News".Il nuovo nemico di Donald Trump si ...