La finanziaria del popolo

(Di lunedì 24 settembre 2018) Pensioni e reddito di cittadinanza, "esclusi gli stranieri, facendo deficit", e pace fiscale per le "persone in difficoltà". In un'intervista al Fatto Quotidiano Luigi Di Maio ribadisce le priorità a cinque stelle sulla manovra. E sulla misura principe, il reddito di cittadinanza appunto, conferma le voci circolate in questi giorni sulle coperture:"Troveremo risorse facendo deficit. E la manovra farà salire le pensioni minime a 780 euro e darà il reddito di cittadinanza a tutta la platea, esclusi gli stranieri. Le cifre non le dico. Ma il tema non è tanto il deficit, ma le misure per far crescere il Pil. Il Portogallo è arrivato ad avere un rapporto tra deficit e Pil del 7 per cento, ma ha abbassato il debito grazie alla crescita".Quanto alla pace fiscale invece, il vicepremier non vuole apparentamenti o paragoni con un condono che, sostiene, ...