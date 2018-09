La Commissione europea ha deferito la Polonia alla Corte di Giustizia della UE

Amazon e Facebook nel mirino - la Commissione europea minaccia sanzioni : (Foto: flickr.com / Frieds of Europe) Amazon e Facebook ancora al centro di indagini e lamentele. La Commissione europea, dopo avere analizzato in passato la posizione fiscale di Amazon e alcune condizioni contrattuali, ha aperto un’indagine preliminare con l’intento di comprendere come vengono usati i dati dei piccoli commercianti che sfruttano la vetrina di Bezos. Secondo il commissario alla Concorrenza Margrethe Vestager, Amazon vestirebbe ...

Merkel vuol lasciare la Germania per guidare la Commissione europea : In ambienti vicini al governo di Berlino si mette in dubbio, per la prima volta in modo significativo, la permanenza di Angela Merkel a capo del governo tedesco per l’intera legislatura. Fonti informate ritengono che la cancelliera possa decidere nel prossimo semestre di uscire di scena, per rientrare nel gioco delle nomine europee...

Amazon - la Commissione europea ha avviato un'indagine preliminare : Dopo il furto di dati dei clienti da parte di alcuni impiegati, una nuova tegola rischia di abbattersi sul colosso americano dell'e-commerce. La commissione europea ha avviato un'indagine preliminare ...

Commissione europea : avviata indagine su possibile collisione tra Bmw-Daimler-VW su emissioni inquinanti : Le principali case automobilistiche tedesche finiscono nel mirino della Commissione europea, e il tema è ancora una volta quello delle emissioni inquinanti. Da Bruxelles fanno sapere di avere aperto ...

Cosenza candidata a Città Europea dello Sport 2020 : sabato 15 settembre conferenza stampa con la Commissione di valutazione : Com’è noto, Cosenza è candidata a ottenere il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2020. La Commissione di valutazione è da oggi in Città e concluderà questa sua tre giorni bruzia dopodomani. Proprio sabato 15 settembre, alle 10, nel salone di rappresentanza di palazzo dei Bruzi si svolgerà una conferenza stampa alla presenza della stessa Commissione ACES Italia, del sindaco Mario Occhiuto, dell’assessore allo Sport Carmine Vizza e ...

Perugia - anche Sharper fra i progetti italiani della Notte Europea dei Ricercatori sostenuti dalla Commissione Europea : ... Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia e Trieste, con un programma biennale per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei Ricercatori attraverso più di 600 attività tra mostre, spettacoli,...

La Notte Europea dei Ricercatori in Italia : ecco i 9 progetti italiani sostenuti dalla Commissione Europea : Il 28 settembre 2018 si svolgerà in tutta Europa la nuova edizione della Notte Europea dei Ricercatori e l’Italia è il paese nel quale l’iniziativa ha la dimensione più diffusa e varia che fa incontrare nelle strade, nelle piazze e nei siti del patrimonio culturale, nelle università e nei laboratori dei principali istituti di ricerca migliaia di Ricercatori e centinaia di migliaia di persone di ogni età. La Notte dei Ricercatori in Italia è ...

Paolo Gentiloni - il Pse spinge per candidarlo presidente della Commissione europea : Jean Claude Juncker non si ricandiderà alla guida della Commissione europea e da giorni il tedesco Manfred Weber è dato come favorito per la sua successione, visto il peso che il Ppe ancora ha in ...

Fmi - Lagarde : 'non sono interessata a scranni più alti Bce e Commissione europea' : Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, si chiama fuori dalla corsa per gli scranni più alti della Bce e della Commissione europea, che si libereranno l'anno prossimo con l'...

La Commissione Ue vuole creare una polizia di frontiera europea per il controllo dei flussi migratori : Secondo quanto rivelato questa mattina dal quotidiano spagnolo El Paìs, la Commissione Ue nella giornata di mercoledì 12 settembre annuncerà i dettagli di un progetto legislativo volto a creare una vera e propria polizia di frontiera europea. Il progetto,inoltre, prevede la trasformazione del controllo dei flussi migratori irregolari da competenza nazionale, in capo ai singoli Stati membri, in una competenza dell'Unione europea.Continua a leggere

Nel caso della nomina di Martin Selmayr la Commissione europea ha agito al limite della legge - dice un’indagine interna della UE : Dopo cinque mesi di indagini, la mediatrice Europea Emily O’Reilly ha diffuso un rapporto riguardante una delle storie di cui si è più parlato di recente nell’Unione Europea: la fulminea nomina dell’avvocato tedesco Martin Selmayr a segretario della Commissione Europea, The post Nel caso della nomina di Martin Selmayr la Commissione Europea ha agito al limite della legge, dice un’indagine interna della UE appeared first on Il Post.

Commissione europea : via all'iter per l'abolizione dell'obbligo dell'ora legale : La Commissione Europea [VIDEO] si è detta pronta a presentare una proposta legislativa per abolire l'obbligo di cambio tra ora solare e ora legale. Il dossier è stato aperto in to alle richieste di alcuni Paesi, tra cui Finlandia e Lituania. Ricordiamo che finora è infatti in vigore la direttiva Europea 2000/84, che stabilisce l’obbligo per gli Stati UE di passare all’ora legale l’ultima domenica di marzo e di tornare poi a quella solare ...

UE - la Commissione europea valuta di abolire l'ora legale : La Commissione europea tra il 4 luglio e il 16 agosto ha interrogato la popolazione europea sul’ora legale, chiedendo il parere a circa 5 milioni di cittadini. I risultati parziali indicano che circa l’80% della popolazione non sarebbe soddisfatto del periodo dell’anno, ovvero da marzo ad ottobre, in cui le lancette dell’orologio vengono portate avanti di un’ora per avere le “giornate più lunghe”. Ora legale, l'introduzione in Europa Benjamin ...