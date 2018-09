La Casa del Grande Fratello Vip 2018

Striscia la Notizia assegna il primo tapiro della stagione a Rocco Casalino : Il primo tapiro d'oro della nuova stagione di Striscia la Notizia andrà a Rocco Casalino, il portavoce del premier Giuseppe Conte, dopo la polemica scatenata dalla diffusione di un audio in cui minacciava di "fare fuori" i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel caso in cui non trovassero i fondi per il reddito di cittadinanza. È la seconda volta che l'ex concorrente del Grande Fratello riceve questo 'premio'. Il ...

Usa - il viceministro Rosenstein va alla Casa Bianca dopo lo scoop del Nyt. “Si aspetta di essere licenziato” : Rod Rosenstein, il viceministro della Giustizia americano, andrà alla Casa Bianca, dove “si aspetta di essere licenziato“. Lo riporta la Cnn, dopo che il sito Axion ne aveva annunciato le dimissioni. Rosenstein si è trovato al centro della cronaca venerdì 21 settembre, quando il New York Times e il Washington Post hanno rivelato che a maggio 2017 avrebbe proposto di intercettare il presidente Donald Trump per documentare il ...

Audio Casalino - l’ordine dei giornalisti della Lombardia avvia istruttoria sul portavoce del premier : l’ordine dei giornalisti della Lombardia ha avviato l’istruttoria per la trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale del file Audio registrato dal portavoce del presidente del Consiglio Rocco Casalino “nell’esercizio delle sue funzioni”. A comunicarlo in una nota è stato il presidente dell’Ordine lombardo Alessandro Galimberti. La decisione è arrivata dopo che sabato 21 settembre, il quotidiano la Repubblica ha ...

LORY DEL SANTO ENTRA NELLA Casa del GRANDE FRATELLO VIP?/ Ingresso atteso per la prossima settimana : LORY del SANTO entrerà o no NELLA CASA del GRANDE FRATELLO VIP?. Ultime notizie: il suicidio del figlio Loren, web diviso sulla partecipazione al reality show(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:14:00 GMT)

L'ordine dei giornalisti della Lombardia apre un'istruttoria su Rocco Casalino : Un'altra grana per Rocco Casalino. Il portavoce del presidente del Consiglio ed esponente del MoVimento Cinque Stelle, già finito nella bufera per le frasi su supposte epurazioni fra i dipendenti del ministero dell'Economia nel caso che il ministro Giovanni Tria non dovesse trovare i fondi per finanziare il reddito di cittadinanza, ora finisce anche nel mirino delL'ordine dei giornalisti della Lombardia, a cui è iscritto per l'albo dei ...

Giornalisti - Casalino verso il Consiglio di disciplina dell'Ordine : Il file Whatsapp nel quale Rocco Casalino riferisce di ripercussioni per i funzionari del ministero dell'Economia in caso di mancato reperimento delle risorse per il reddito di cittadinanza potrebbe costare caro al portavoce del presidente del Consiglio

Audio Casalino - Paragone (M5s) : “Tria difende i dirigenti del Mef? Forse ha sbagliato governo” : “Se Tria difende i tecnici e i dirigenti del Ministero dell’Economia allora significa che ha sbagliato governo in cui fare politica”. A dirlo, in un videomessaggio pubblicato su Facebook, è il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, riferendosi alla vicenda nata dopo la diffusione dell’Audio di Rocco Casalino e le conseguenti prese di posizione all’interno dell’esecutivo. “Noi siamo il governo del ...

Federico Bernardeschi - profilo e carriera del uomo del momento in Casa Juve : Poco più di 30 minuti in campo, quanto basta per stravolgere la partita. Indicato tra i migliori al Mestalla, eletto l'uomo della svolta al Benito Stirpe. momento magico per Federico Bernardeschi , ...

Devin Del Santo - la dedica al fratello Loren : "Un angelo tornato a Casa troppo presto" : Il 19enne si è tolto la vita il mese scorso, la famiglia ha mantenuto il massimo riserbo fino a pochi giorni fa

Lory del Santo entrerà o no nella Casa del Grande Fratello Vip?/ Il suicidio del figlio Loren - web diviso : Lory del Santo entrerà o no nella casa del Grande Fratello Vip?. Ultime notizie: il suicidio del figlio Loren, web diviso sulla partecipazione al reality show(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 12:34:00 GMT)

Previsioni VinciCasa del 24-09-2018 con quattro colonne : Previsioni VinciCasa del 24-09-2018, proposta con 4 colonne secche, valida per i prossimi quattro concorsi, a partire da oggi. Le Previsioni VinciCasa del 24-09-2018 di oggi sono composte da 4 colonne secche, le Previsioni sono valide per i prossimi quattro concorsi a partire dalla data odierna. Le colonne proposte sono state elaborate su base statistica, prendendo in considerazione i numeri […] L'articolo Previsioni VinciCasa del ...

Gf Vip - tre concorrenti già nella Casa. E la regia mostra in diretta il seno della Provvedi : Questa sera inizierà la terza edizione del Gf Vip , ma una cosa insolita è successa questa notte. Tre concorrenti, infatti, sono stati fatti entrare nella Casa più spiata d'Italia prima del tempo e ...

Come donare al filetto il 'sapore del mondo' - la ricetta da stella Michelin da rifare a Casa Un filetto con il 'sapore del mondo' - la ricetta stellata da provare a Casa - : Eccellenze culinarie che il mondo ci offre e che potrete scoprire e acquistare al Salone del Gusto all'interno del Lingotto Fiere. Video di Stefano Scarpa e Roberta Russo

Audi e-tron 2018 - la prima elettrica della Casa tedesca è un SUV da 408 cv : 10 Audi e-tron è la risposta della Casa di Ingolstadt alle rivali Jaguar I-Pace, Tesla Model X e Mercedes EQC. A pochi giorni infatti dalla presentazione del primo SUV elettrico della Casa della Stella, il panorama dei ruote alte full electric si arricchisce di una nuova pretendente al trono. Se da un lato quindi il mercato dei SUV si arricchisce o arricchira' di modelli esclusivi come Lamborghini Urus e Ferrari Purosangue [VIDEO], ...