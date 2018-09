La battaglia dei grembiuli

La battaglia di Lele Spedicato dei Negramaro - arriva una speranza in più dall’ultimo bollettino medico : Lele Spedicato dei Negramaro continua a lottare per tornare alla vita. Il chitarrista dei Negramaro, colpito da emorragia cerebrale nella mattinata del 17 settembre, è tuttora ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del Vito Fazzi di Lecce, nel quale è stato trasportato in condizioni disperate dai soccorsi allertati dalla moglie di Spedicato, Clio. Secondo l'ultimo bollettino medico, l'artista sarebbe in lento miglioramento ...

Warriors Orochi 4 : svelate nuove informazioni sulla Deificazione - la magia e le funzionalità di supporto utilizzabili in battaglia : Koei Tecmo Europe ha rivelato oggi ulteriori dettagli sulla caratteristica di Deificazione di Warriors Orochi 4, offrendo inoltre uno sguardo più approfondito alla magia e alle funzionalità di supporto che i giocatori possono utilizzare in battaglia. Gli eroi riassemblati degli universi DYNASTY e SAMURAI Warriors si trovano a fronteggiare un'altra battaglia; il Dio degli dei, Zeus, si è infiltrato nel regno umano per creare il proprio mondo ...

[Il retroscena] La notte della lunga battaglia in aula contro il taglio dei fondi alle periferie e in favore dei vaccini : Una notte di battaglia parlamentare, la prima in tre mesi di legislatura, dedicata a chi dice che "questa maggioranza non ha opposizione". Una resistenza "in nome dei principi" contro un decreto che ...

La battaglia dei droni è senza soldi. E il Governo la sospende : La chiamavano la guerra dei droni. Una sfida a tutto campo per aggiudicarsi una commessa da 766 milioni di euro, quanti ne occorrono per produrre nei prossimi 20 anni altrettanti velivoli a pilotaggio remoto. L'arma strategica del futuro, il controllo a tutto campo del territorio. Ma la missione "Difesa e sicurezza", missione che a molti grillini non piace, per ora è sospesa. Le risorse per finanziarla non ci sono.LA VICENDAPiaggio ...

Negozi chiusi la domenica - la battaglia tra fazioni che non tiene conto di diritti e libertà dei lavoratori : Ancor più del tema sociale della "domenica libera da passare in famiglia", che discrimina tutte quelle persone che da sempre lavorano su turni 7su7 come i baristi e i camerieri, il dibattito sulle aperture domenicali e festive dei Negozi dovrebbe giocarsi sul terreno del rispetto dei diritti dei lavoratori, delle tutele, con accurati controlli che vadano a verificare se effettivamente il contratto nazionale viene applicato con tutti i ...

Vaccini - Siclari : Forza Italia vince la battaglia a favore dei più deboli : «Il Governo ha finalmente abbracciato le posizioni di Forza Italia che, nel trattare un argomento così delicato e sensibile, ha deciso di affidarsi alla scienza, a medici ed esperti senza farsi prendere da facili entusiasmi». Finito il momento degli slogan, il Governo gialloverde fa dietrofront sul tema Vaccini e il senatore Marco Siclari, capogruppo ...

Ivan Zaytsev continua la sua battaglia a favore dei vaccini : Ma non voglio fare politica o essere strumentalizzato'. Come reazione alle opinioni di Ivan Zaytsev, in Rete, c'è chi ha espresso perfino giudizi razzisti, augurandogli di 'tornare a casa'. Ma ...

Nuova battaglia anticasta dei 5 Stelle - pignorare la diaria dei parlamentari : Non c'è solo l'intervento sulle pensioni d'oro ad attendere la ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva. Nonostante il "pasticcio" sul provvedimento firmato da Lega e M5S, che nelle intenzioni aveva l'obiettivo di dare un taglio a quelle superiori ai 4 mila euro netti non giustificate dalla contribuzione previdenziale, i 5 Stelle intendono portare avanti una Nuova battaglia anticasta. Ed hanno pronto un provvedimento per ...

Droga - la battaglia navale del Mediterraneo : ecco le rotte dei trafficanti. “In mare barche officina e l’ombra delle mafie” : Il Mediterraneo è a tutti gli effetti diventato un’autostrada per traffici illeciti, teatro di una vera e propria battaglia navale tra trafficanti e polizie internazionali. Uno dei terreni di scontro è il traffico di Droga: dalla primavera del 2013 ad oggi il bilancio sono state fermate circa trenta navi, arrestate oltre 220 persone, sequestrati 430mila chili di hashish e 500 chili di cocaina, per un valore approssimativo al dettaglio di oltre ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia - col Messico l’inizio dei playoff per le medaglie. battaglia tra lanciatrici in vista : L’Italia del Softball aspettava da 12 anni questo momento: i playoff dei Mondiali. In Giappone, il ritorno è avvenuto, e adesso le azzurre si presentano al cospetto del Messico sull’onda di quattro vittorie consecutive. Spetterà a queste due squadre aprire il programma del ZOZO Marine Stadium alle tre Italiane di questa notte (curiosamente, all’Italia è capitato anche di aprire l’intera manifestazione, contro il ...

Motovedette - sul decreto è battaglia Pd-Lega. Dem : “Respinti nostri emendamenti sul rispetto dei diritti umani” : La Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità del decreto sulle Motovedette da donare alla Libia. Il deputato di Più Europa Riccardo Magi aveva chiesto lo stop dicendo che l’intervento, in linea con quanto stabilito dal precedente governo, è incostituzionale perché “promuove i respingimenti“. L’assemblea ha votato contro e ora sta esaminando gli articoli: tra le altre cose, è stato bocciato ad ampissima ...

Claudio Santamaria e la Barra censurati per una foto - l’ira dei due. battaglia aperta a Instagram : Claudio Santamaria e Francesca Barra censurati, la foto è considerata fuori dalle regole di Instagram. La loro ira in due lunghi e duri post “Indignati e arrabbiati”. Ecco lo scatto incriminato Francesca Barra e Claudio Santamaria non ci stanno. La censura a cui hanno dovuto sottomettersi dopo aver postato uno scatto artistico su Instagram (che […] L'articolo Claudio Santamaria e la Barra censurati per una foto, l’ira dei ...

Il calcio e la battaglia dei sessi : "Professioniste o scioperiamo" : E un mezzo per dare voce alla profonda frustrazione di atlete considerate dilettanti in un mondo di professioniste. Non è un mistero, o forse lo è perché le cose non cambiano da decenni, che le ...