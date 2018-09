KINKY BOOTS EVENT | LA SCARPA DIVENTA ARTE

gqitalia

: @IsteriaPersonif Kinky boots l’ho visto a settembre scorso - Alessio_1973 : @IsteriaPersonif Kinky boots l’ho visto a settembre scorso - IsteriaPersonif : @Alessio_1973 Kinky boots che chiude a gennaio? Eugenius all’other palace.strictly ballroom è nuovo e chiude e non è un granchè. - foliedouche : psa da fine novembre faranno kinky boots al teatro nuovo di milano ;) -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Micam Milano, che ha visto la sua 86esima edizione, ha scelto Accessory_VogueVanityFair – magazine interamente dedicato al mondo degli accessori – per l’endorsement della partnership con, la pellicola che racconta la storia di un’azienda di calzature e che debutterà in Italia a teatro il prossimo novembre. Dall’unione di queste realtà è natoEnvy is in the Heel, che ha animato la Fashion Week milanese, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico dove le collezioni di scarpe Made in Italy sono state le uniche protagoniste. Gli sketch dei costumi dello spettacolo disegnati da Lella Diaz, reinterpretati da Accessory_VogueVanityFair, sonoti delle vere e proprie magic box posizionate nei punti nevralgici della città di Milano e dove il pubblico ha dato sfogo alla propria creatività grazie ad un gioco interattivo tra l’ironico e ...