KIDDING - A ognuno il suo dolore

(Di lunedì 24 settembre 2018) Ben ritrovati con l'anteprima del terzo episodio di, in arrivo stasera su Showtime. L'episodio si intitola "Every Pain Needs A Name" e prosegue la storia di Jeff, il quale cerca di andare avanti nella sua difficile esistenza familiare e lavorativa, coinvolgendo anche gli altri protagonisti.ARTICOLI CORRELATI:- Recensione 1x02 "Pusillanimous"Cominciamo con la sinossi:"Jeff tenta di sistemare il suo cuore spezzato. Deidre affronta la recente condizione medica di sua figlia. Seb delinea il futuro del Mr. Pickles Puppet Time senza Jeff. Jeff cerca di spronare Will dandogli un hobby."A quanto pare anche Jeff cerca di consolarsi, dopo aver appreso che la sua ex-moglie Jill frequenta un'altro uomo. Chissà se stavolta sarà più fortunato...Allo stesso tempo dovrà cercare di convincere suo figlio Will a vivere in modo normale e tranquillo, allontanandolo dalla sua fase ribelle e ...