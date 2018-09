Katie Holmes ha raccontato un aneddoto imperdibile sui tempi di “Dawson’s Creek”

“È lei?”. Irriconoscibile Katie Holmes. La ricordavate così? Eccola oggi : “Ma è lei?”. Magari, anche solo per pochi secondi, qualcuno avrà avuto il dubbio vedendola arrivare alla New York Fashion Week. Sì che è lei, Katie Holmes. L’attrice, lanciata da giovanissima dalla serie cult Dawson’s Creek e diventata poi una delle star più talentuose e richieste, non solo è in splendida forma, ma ora sfoggia anche un look inedito. Non a caso già dai tempi del suo matrimonio con Tom Cruise, finito ...