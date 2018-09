Karius | Ramos ha limitato capacità visiva

Karius : "Ramos ha limitato la mia capacità visiva" : L'ultima finale di Champions League, quella di Kiev fra Real Madrid e Liverpool, continua a far discutere . Così nel mirino di certe critiche c'è sempre il capitano madridista Sergio Ramos. Non solo ...

Champions League - Karius non dimentica : 'Sergio Ramos non si è mai scusato' : L'ultima stagione è stata memorabile dall'epilogo sfortunato, tuttavia nello sport bisogna superare le delusioni: non posso passare la vita a pensare al passato . E poi non sono molti i portieri ...