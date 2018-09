Juventus | Ronaldo si ripete | niente Fifa The Best Mbappè nuovo Pallone d’Oro?

Juventus - Cristiano Ronaldo esulta : 'Un'altra importante vittoria - avanti tutti insieme!' : Il gol vittoria a Frosinone ha chiuso una settimana piena di emozioni, anche in contrasto tra loro, per Cristiano Ronaldo. Domenica scorsa sono arrivati i tanto invocati primi gol in Serie A: ...

Frosinone-Juventus 0-2 - Ronaldo e Berna scuotono la Signora : Juve, che fatica. I ciociari reggono l'urto bianconero per 80 minuti, prima del guizzo decisivo di CR7. All'ultimo secondo è Bernardeschi a firmare il definitivo 2 a 0

Frosinone-Juventus 0-2 : decidono Ronaldo e Bernardeschi. Gol e highlights : E CR7 ha sfogato con il terzo gol in campionato tutta la sua rabbia per l'espulsione del Mestalla regalando alla Juventus tre punti che, nell'economia del campionato, alla fine potrebbero farsi ...

Serie A - Ronaldo e Bernardeschi stendono il Frosinone : la Juventus vince 0-2 : Cinque successi in altrettante partite per la compagine bianconera che vince grazie ai gol di Ronaldo e Bernardeschi. Frosinone Nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A la ...

Frosinone-Juventus 0-2 : gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi : Il giorno in cui la Juventus aveva ufficializzato l'acquisto di Cristiano Ronaldo, il Frosinone l'aveva buttata sull'ironia: "Complimenti ai bianconeri, anche noi ci abbiamo provato ma l'hanno ...

Frosinone-Juventus 0-1 La Diretta Sblocca Ronaldo dopo 81 minuti : La sfida del Benito Stirpe tra Frosinone e Juventus chiude il programma della 5a giornata di Serie A; i ciociari hanno raccolto finora un solo punto nelle 4 partite giocate e vengono dalla pesante ...

Ronaldo spezza l’assedio - Frosinone-Juventus 0-2 : Il portoghese a segno all’81’ di una partita complicata, nel recupero raddoppia Bernardeschi. La Signora tiene il Napoli a -3

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Juventus 0-2. Nel finale Cristiano Ronaldo e Bernardeschi regalano tre punti ai bianconeri : La Juventus nel finale passa a Frosinone per 0-2 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ed infila la quinta vittoria consecutiva in Serie A, distanziando nuovamente in classifica il Napoli. Dominio bianconero, ma Sportiello resiste per oltre ottanta minuti. La linea Maginot ciociara però crolla proprio in vista per traguardo. Nel primo tempo già al 7′ Ronaldo sfiora la rete girando bene verso la porta, ma la difesa di casa ...

VIDEO Cristiano Ronaldo decisivo - il gol vittoria in Frosinone-Juventus 0-2. CR7 implacabile in Serie A : La Juventus impiega 82 minuti per sbloccare la sfida in casa con il Frosinone: Cristiano Ronaldo porta i bianconeri in vantaggio contro i ciociari mettendo a segno la terza rete in Serie A. Frosinone-Juventus 0-1: IL GOL DI Cristiano Ronaldo AL MINUTO 82 Cristiano Ronaldo Frosinone Juventus 0-1 pic.twitter.com/Atd1dbXUpm — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Frosinone-Juventus - Cristiano Ronaldo infila Sportiello : sinistro micidiale di CR7 ed è gol! [VIDEO] : Cristiano Ronaldo, il suo terzo gol con la maglia della Juventus è contro il Frosinone: l’attaccante bianconero ed il suo sinistro micidiale In una partita a secco di gol fino all’80° spunta ad un certo punto il solito Cristiano Ronaldo, che con un sinistro micidiale porta la Juventus in vantaggio allo stadio Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Dopo un fortuito rimpallo, CR7 infatti arpiona la palla e la infila dietro Marco ...

Cristiano Ronaldo incide - Dybala scompare : non una bella Juventus a Frosinone - ma la zampata di CR7 vale 3 punti! : Cristiano Ronaldo ha regalato la vittoria alla Juventus contro il Frosinone con un gol da opportunista a centro area, Dybala “anonimo” Avere Cristiano Ronaldo in rosa pesa eccome. Il fenomeno portoghese non si è fatto pregare ed anche oggi ha insaccato un gol importantissimo per la Juventus per espugnare lo Stirpe di Frosinone. Una Juventus non certo esaltante, anzi tutt’altro. Molto lenta la manovra della squadra di ...

VIDEO Cristiano Ronaldo decisivo - il gol vittoria in Frosinone-Juventus 0-1. CR7 implacabile in Serie A : La Juventus impiega 82 minuti per sbloccare la sfida in casa con il Frosinone: Cristiano Ronaldo porta i bianconeri in vantaggio contro i ciociari mettendo a segno la terza rete in Serie A. Frosinone-Juventus 0-1: IL GOL DI Cristiano Ronaldo AL MINUTO 82 Cristiano Ronaldo Frosinone Juventus 0-1 pic.twitter.com/Atd1dbXUpm — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Diretta/ Frosinone Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : Sportiello sventa il tacco di Ronaldo : Diretta Frosinone Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:59:00 GMT)

Juventus - Allegri : “Ronaldo farà grande prestazione” : “Troppa energia positiva e troppo entusiasmo abbassano l’attenzione. Mercoledì abbiamo fatto una bella partita, ma è normale per la Juventus. Oggi ci sono in palio tre punti e di lì non si scappa. Bisogna mettere da parte la gara mercoledì e prepararsi a domani”. Massimiliano Allegri non si fida del Frosinone e chiede alla sua squadra di tenere i piedi per terra. “Oggi è una partita che si gioca anche con la testa ...