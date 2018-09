Juventus | Marotta vince il premio come migliore dirigente d' Europa

Marotta : «Io presidente Figc? Lusingato - ma sono alla Juventus» : Il Direttore Generale della Juventus ha escluso la possibilità di un suo incarico. Rimane l'incertezza su chi sarà il nuovo presidente della Federazione. L'articolo Marotta: «Io presidente Figc? Lusingato, ma sono alla Juventus» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Marotta convinto : “se non vinciamo lo scudetto è solo colpa nostra. Dybala? Ecco cosa dico” : L’amministratore delegato della Juventus ha parlato prima della partita contro il Sassuolo, analizzando vari temi tra cui la corsa scudetto “Sono contento che alcune società, alcuni presidenti, pensino a me. È un fatto che mi lusinga. Però io sono alla Juventus e, quindi, sono alla Juventus punto“. DYBALA – LaPresse/AFP L’ad bianconero Beppe Marotta risponde così, ai microfoni di Sky, a chi gli domanda se sia ...

Boom Juventus : Marotta pronto proporre a Mourinho lo scambio Dybala-Pogba : “La Juventus è pronta a offrire Paulo Dybala nel tentativo di acquistare Paul Pogba dal Manchester United”, stampa inglese scatenata “La Juventus è pronta a offrire Paulo Dybala nel tentativo di acquistare Paul Pogba dal Manchester United”. Il Sunday Mirror lancia la bomba in merito al calciomercato bianconero, una notizia non proprio folle dato che la Joya non sembra essere più centrale nei progetti della Juventus. ...

Figc - la Juventus non si espone sulla candidatura di Marotta : La Juventus, secondo fonti vicine al club bianconero, non ha commentato le indiscrezioni di una possibile candidatura dell’attuale dg Beppe Marotta alla presidenza della Federcalcio. Marotta è tra i papabili per la poltrona di numero uno della Figc, ma non si è ancora fatto avanti pubblicamente.L'articolo Figc, la Juventus non si espone sulla candidatura di Marotta sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus - oltre a Pogba Marotta punta il Pallone d'Oro dei dirigenti : ... strizza l'occhio a un ritorno alla Juventus, Giuseppe Marotta è gratificato dalla nomination al premio di miglior dirigente calcistico del mondo. Una sorta di Pallone d'Oro dei dirigenti, assegnato ...

Juventus - Marotta e Mendes contro l'Uefa : 'Meritava Cristiano Ronaldo' : Il calendario da conservare con tutte le partite dei gironi di Champions League in regalo con il Corriere dello Sport Cristiano Ronaldo assente Il sorteggio di Champions

Calciomercato Juventus - la prossima estate altri due grandi colpi : Marotta prova ad anticipare tutti [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus ha iniziato in modo positivo il campionato di Serie A, almeno dal punto di vista dei risultati mentre per il gioco la squadra deve ancora crescere molto. L’obiettivo è vincere tutto e nelle prossime partite è necessario un cambio di passo, il tecnico Massimiliano Allegri deve trovare le giuste soluzioni. La dirigenza è stata protagonista di un mercato veramente importante ma si pensa anche ...

Milinkovic-Savic alla Juventus? Sentite le parole di Marotta… : Juventus, Beppe Marotta ha parlato del possibile arrivo in casa bianconera del centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic “Milinkovic-Savic è un grandissimo talento, sicuramente diventerà un campione, ma non posso che limitarmi a questo. Noi abbiamo giocatori di grandissimo prestigio, Milinkovic è un giocatore ottimo ma noi siamo felici della rosa che abbiamo allestito”. Lo dice l’ad della Juventus, Beppe Marotta, ai ...

Esordio con vittoria per la Juventus B davanti a Marotta : Debutto vincente dell'Under 23 bianconera nel turno preliminare di Coppa Italia contro il Cuneo con rete decisiva di Zanimacchia, in tribuna al Moccagatta anche Marotta e Paratici, prima del fischio d'...

Squadre B - storico esordio della Juventus under 23 in coppa Italia : c'è anche Marotta sugli spalti : Il risultato per una volta è davvero l'ultima cosa a cui pensare. La sfida di coppa Italia di serie C tra la Juventus under 23 e il Cuneo infatti segna l'inizio di una nuova fase del calcio del nostro ...

Juventus - MAROTTA : "CRISTIANO RONALDO? UN'ECCELLENZA"/ "Inter? Non so se è l'anti-Juve..". E su Marchisio... : JUVENTUS, MAROTTA:"Cristiano RONALDO? Un'eccellenza". L'ad bianconero prima della gara con il Chievo fa il punto sui temi caldi: dalle rivali a CR7 fino all'addio di Claudio Marchisio.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:24:00 GMT)

Chievo-Juventus - Marotta prima del match : lo scambio Bonucci-Caldara e la squadra più pericolosa per lo scudetto : La Juventus in campo contro il Chievo, prima del match importanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Sky Sport: “l’Inter ha avuto un procedimento di crescita importante, non so se sia l’anti-Juve ma nella griglia delle prime rientra sicuramente. Cristiano Ronaldo è un prototipo di grande eccellenza. Con le sue giocate darà un apporto importante al calcio italiano. È il nono campionato dell’era Agnelli, ...

Juventus - Marotta : "Inter tra le prime. Marchisio? Lo ringraziamo" : ... al Bentegodi, tutto esaurito, di Verona contro il Chievo, Beppe Marotta ha parlato della nuova stagione ai microfoni di Sky Sport. In primis il "battesimo" dell'Inter, a questo punto la principale ...