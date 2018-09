Juve vince ancora | Frosinone ko

La Juve fatica ma vince : Frosinone ko 2-0. Decidono nel finale CR7 e Bernardeschi : La Juve soffre ma sbanca lo Stirpe con un gol provvidenziale di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi nel finale, terzo gol in campionato per CR7 che reagisce da campione al rosso in Champions e regala...

Serie A - Ronaldo e Bernardeschi stendono il Frosinone : la Juventus vince 0-2 : Cinque successi in altrettante partite per la compagine bianconera che vince grazie ai gol di Ronaldo e Bernardeschi. Frosinone Nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A la ...

Cristina Chiabotto - cuore Juve : 'Vincere non annoia mai - con CR7 la Champions' : Se andrei a piedi a Madrid? Contando che ho il passo di Pippo Baudo e il piede quasi più lungo del mondo direi di sì . Io però prenderei l'aereo, i miei fioretti sono sul cibo'. vai alla gallery

Genoa - Criscito : “la Juve può vincerle tutte” : “Penso che quest’anno ci sia la Juve e poi le altre. Ha un altro passo e rischia di vincerle tutte”. Così Mimmo Criscito, capitano del Genoa e difensore della Nazionale parlando del campionato. “Il Napoli lo vedo bene – ha aggiunto Criscito -. Ha un grande allenatore e grandi giocatori, inoltre ha cambiato poco e la mentalità è sempre quella. Sarà la rivale numero uno della Juventus”. Una buona partenza ...

L’Uomo del Giorno : Marcelo Estigarribia - vince lo Scudetto con la Juventus : Marcelo Estigarribia è nato a Fernando de la Mora il 21 settembre 1987, è un calciatore paraguaiano, centrocampista del Colón, in prestito dal Dep. Maldonado. È un centrocampista dal piede mancino che gioca prevalentemente come esterno o ala, ma all’occorrenza può essere impiegato anche in difesa. È abile nelle percussioni sulla fascia essendo dotato di un buon dribbling, quindi crea spesso superiorità numerica. Ha vinto lo Scudetto ...

Champions League - le quote per la vincente del trofeo : Juventus un passo dietro le prime : Champions League iniziata da una sola giornata, i bookmakers però si stanno già sbizzarrendo per stabilire le quote delle possibili vincitrici Anche senza Cristiano Ronaldo, espulso per un’ingenuità dopo mezz’ora, la Juventus sbanca Valencia nel debutto in Champions League. I bianconeri sono stati protagonisti di una prova di forza e carattere (coronata da un rigore parato da Szczesny al 96′) che ha consolidato la ...

Ronaldo rosso - la Juve vince in 10 : 'I ragazzi sono stati molto bravi ha commentato Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport -. Fino al momento dell'espulsione di Cristiano Ronaldo abbiamo avuto diverse occasioni, il vantaggio è ...

Calcio - Champions League : la Juve vince in 10 contro 11 a Valencia - la Roma cade al Bernabeu sotto i colpi del Real : La sfida parallela di Champions League tra Italia e Spagna finisce 1-1, con un’italiana vincente (la Juventus contro il Valencia) e una spagnola vincente (il Real Madrid contro la Roma). La Juve espugna il Mestalla per 2-0 con una doppietta su rigore di Pjanic e vince in inferiorità numerica per la contestata espulsione di Cristiano Ronaldo al debutto in Champions con i bianconeri (un CR7 che esce dal campo in lacrime dopo l’espulsione), ...

Ronaldo espulso - ma la Juve vince. Crolla la Roma a Madrid : Milano, 19 set., askanews, - Spagna dolceamara per le italiane della seconda giornata del primo turno. La Juventus, da molti data per favorita per la vittoria finale, passo 2-0 sul campo del Valencia, ...

Valencia-Juventus - Allegri : “L’importante era vincere. Il VAR? avrebbe aiutato l’arbitro” : Dopo la convincente vittoria al Mestalla, così ha parlato Massimiliano Allegri nel post Valencia-Juventus: “L’importante era vincere e anche quando siamo rimasti in dieci abbiamo giocato bene, difendendoci e giocando a calcio finché serviva. Ora dobbiamo rituffarci sul campionato, questi sono tre punti importanti che ci permettono di affrontare il girone in maniera diversa. È stato un bel banco di prova. Finché c’è stato ...

La Juve mostra i muscoli a Valencia e vince in dieci 2-0 : Più forte di tutto e terribilmente arrabbiata. La Juve mostra muscoli enormi e nervi d’acciaio, sbancando Valencia in dieci uomini con i due rigori trasformati dal glaciale Pjanic e senza subire contraccolpi dalla ridicola espulsione di Ronaldo al 29’ del primo tempo. Un episodio che farà discutere per anni, visto che l’arbitro tedesco Brych caccia...

La Juve mostra i muscoli a Valencia e vince in dieci 2-0 : Più forte di tutto e terribilmente arrabbiata. La Juve mostra muscoli enormi e nervi d'acciaio, sbancando Valencia in dieci uomini con i due rigori trasformati dal glaciale Pjanic e senza subire ...

Champions League - la Juventus vince 2-0 a Valencia : due rigori di Pjanic - storico rosso a Cristiano Ronaldo : La Juventus vince in casa del Valencia al debutto in Champions League dopo 90 minuti concitati. Protagonista assoluto l'arbitro tedesco Felix Brych , che al 29' espelle Cristiano Ronaldo per un ...

Juve - Allegri : “con Ronaldo abbiamo più possibilità di vincere la Champions” : “L’arrivo di Ronaldo ha aumentato l’autostima ed è arrivato il giocatore più forte al mondo”. Così Massimiliano Allegri a poche ore dell’esordio stagionale. “Negli ultimi quattro anni abbiamo giocato due finali e siamo stati eliminati una volta ai supplementari e a Madrid su rigore al 93′. La Juventus ha fatto risultati, è cresciuta in autostima ed è normale che quest’anno abbiamo più ...