Juve | che fatica a Frosinone Poi CR7 dimentica il rosso

La Juventus si conferma brutta - vittoria contro il Frosinone e punteggio pieno ma prestazioni che preoccupano : Si è conclusa la 5^ giornata del campionato di Serie A, il turno è andato in archivio con il successo della Juventus sul campo del Frosinone. Partita brutta per gli uomini di Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno conquistato tre punti solo nel finale grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, il portoghese decisivo dal punto di vista realizzativo ma dal punto del gioco non è ancora al massimo, l’ex Fiorentina sempre più ...

Juventus - Douglas Costa triplo ko : distorsione alla caviglia e distrazione muscolare. Fuori anche dal Brasile! : Douglas Costa- Non c’è pace per Douglas Costa. L’attaccante brasiliano, durante il match di mercoledì sera ha riportato un doppio infortunio: distorsione alla caviglia e distrazione agli adduttori. Un doppio infortunio che va ad unirsi alla squalifica di 4 giornate in campionato e addirittura all’esclusione dalla Nazionale brasiliana. Tite esclude l’attaccante dal Brasile Non solo […] L'articolo Juventus, Douglas ...

La Juventus passa anche a Frosinone : 0-2 firmato CR7-Bernardeschi : La Juventus di Massimiliano Allegri fa cinque su cinque in campionato e batte anche il Frosinone di Longo, per 2-0, grazie a Cristiano Ronaldo che si rifà dopo l'espulsione rimediata in Champions League e sigla il gol vittoria all'80 e a Federico Bernardeschi che l'ha chiusa al 94'. La gara è stata a senso unico con i bianconeri che sono apparsi però un po' lenti nella manovra ed hanno fatto fatica a scardinare il muro eretto dalla squadra ...

Juventus-Napoli - Serie A 2018-2019 : quando si gioca e su che canale vederla in tv. Orario e programma : Sabato 29 settembre (ore 18.00) si giocherà Juventus-Napoli, match valido per la sesta giornata della Serie A 2018-2019. All’Allianz Stadium andrà in scena l’attesissimo big match tra i Campioni d’Italia e i partenopei, un confronto diretto che sarà fondamentale nella corsa verso lo scudetto: gli azzurri cercheranno il colpaccio in trasferta per provare a tenere aperto un campionato che sembra già indirizzato vista la caratura ...

Serie A femminile - Juventus-Chievo 6-0 : super Girelli - a segno anche Bonansea : Domenica prossima, invece, il primo scontro diretto, quello tra Milan e Fiorentina, in diretta su Sky Sport. Marco Calabresi

Juventus - Allegri pronto alla battaglia di Frosinone : “ecco chi giocherà” : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato della trasferta di Frosinone che la squadra bianconera affronterà domani sera Juventus, Massimiliano Allegri mette in allerta i suoi uomini, a Frosinone non sarà una passeggiata. Il tecnico bianconero si appresta a vivere una giornata importante allo stadio Stirpe, alla ricerca dei tre punti. Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa, svelando come sempre qualche dettaglio di formazione: ...

Juventus - Joao Cancelo difende Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione : “CR7 un esempio - ciò che è successo non…” : Joao Cancelo, terzino della Juventus, ha difeso Cristiano Ronaldo dopo il cartellino rosso rimediato nella sfida di Champions League contro il Valencia Nonostante la due giorni di Champions League sia ormai passata, il caso Cristiano Ronaldo continua a tenere banco. Il cartellino rosso rimediato dal portoghese, colpevole di una tirata di capelli all’avversario Murillo, ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Nonostante ...

Caos stadio - Carrarese-Juventus U23 si giocherà a Pontedera : Carrara - Il parere della commissione tecnica è vincolante e condizione necessaria ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico della legge di pubblica ...

Bucciantini : 'Juve solida anche dopo l'espulsione di CR7. Bernardeschi e Cancelo fanno la differenza' : Di tutto questo ha parlato il giornalista Marco Bucciantini , ospite a Sky Sport 24. Juve, compattezza impressionante "Squadra credibile e robusta quella di Allegri. Non c'è nulla che la metta ...

Juventus - Pjanic e Bernardeschi : le due facce che hanno domato il Mestalla : La personalità dei due bianconeri decisiva per sbancare Valencia. Allegri esalta l'ex Fiorentina: "E' diventato in poco tempo un giocatore da grande squadra"

Juventus - fa festa anche Marchisio : 'Più forti di tutti e tutto' : TORINO - ' Una vittoria di squadra! Il grande orgoglio della Juventus. Avanti così '. È del neo capitano Giorgio Chiellini uno dei primi commenti sui social network dopo la grande vittoria in ...

Juventus da record anche in Borsa : TeleBorsa, - Tocca i record storici il titolo Juventus. La quotazione della società bianconera supera quota 1,75 euro per azione stabilendo il nuovo massimo assoluto. Il risultato viene raggiunto dopo ...

Juve - Rio Ferdinand difende Ronaldo : 'Espulsione discutibile - ecco perché ha pianto' : Rio Ferdinand scende in difesa di Cristiano Ronaldo . L'ex difensore inglese, compagno di CR7 ai tempi del Manchester United, ha commentato a BT Sport l'Espulsione del portoghese contro il Valencia: ' Penso che l'Espulsione sia davvero discutibile e sono sicuro che la Juventus presenterà ricorso . Le lacrime mostrano tutta la sua emozione , ...